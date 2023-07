Marcel Schrötter (30): Erinnerungen an Most verblasst

In seiner Rookie-Saison in der Supersport-WM muss Marcel Schrötter neue Rennstrecke lernen, die Piste in Most ist eine davon – zumindest sind die Erinnerungen des MV Agusta-Piloten an die Piste in Tschechien verblasst.

Marcel Schrötter kommt als WM-Dritter nach Most zum achten Meeting der Supersport-WM 2023. Most ist nach Donington und Imola die dritte Rennstrecke in Folge, auf der der MV Agusta-Pilot nie einen Grand Prix bestritten hat – und nach der Sommerpause kommt die Piste in Magny-Cours hinzu.

Die tschechische Rennstrecke ist jedoch nicht gänzlich neu für den 30-Jährigen. Denn zu Beginn seiner Karriere in der Deutschen Meisterschaft und bei einem Track-Day hatte er sie kennengelernt.



«Ich war hier schon einmal vor etwa 10 Jahren mit einem Supersport-Motorrad. Damals war es allerdings nur ein Tag. Dann war ich noch einmal mit der IDM hier. Das war 2007, meine Erfahrung im Hinblick auf Streckenkenntnis liegt also schon eine Weile zurück», sagte der Bayer. «Ich weiß nicht einmal mehr, ob es damals die Schikane nach dem Start gab oder nicht. So gesehen sind die Bedingungen vor Beginn des Wochenendes nicht mit den Strecken vergleichbar, die ich kenne. Es geht also wieder darum, sich am Freitag so schnell wie möglich mit der Strecke vertraut zu machen, ein Gefühl zu entwickeln und eine Richtung für die Abstimmung zu finden.»

Durch die Nähe zur deutschen, speziell zur Grenze zu Bayern ist Most das Heimrennen von Schrötter. Entsprechend werden viele Fans aus Deutschland erwartet, auf deren Unterstützung Schrötter hofft.



«Hoffentlich spielt das Wetter mit, damit mir nicht allzu viele Steine in den Weg gelegt werden», schaut der Deutsche besorgt auf die gemischte Wettervorhersage. «Der zweite wichtige Punkt ist, dass Most in diesem Jahr mein Heimrennen ist. Natürlich werden mich auch meine Familie und ein paar Freunde begleiten, was es noch spezieller macht. Ich hoffe also, dass ich ein gutes Wochenende haben werde.»