Bulega und Manzi: Schachmatt im zweiten Most-Rennen

Stefano Manzi und Nicolo Bulega in Most

Bis zum ersten Rennen der Supersport-WM 2023 in Most waren Nicolo Bulega (Ducati) und Stefano Manzi (Yamaha) die Zuverlässigkeit in Person. Im zweiten Rennen gingen der WM-Leader und der WM-Zweite jedoch leer aus.

Einen Gewinner oder Verlierer unter den Titelanwärtern gab es beim Meeting der Supersport-WM 2023 in Most nicht. Von den Top-Piloten holte Marcel Schrötter (MV Agusta) 30 Punkte, WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) 25 Punkte und der WM-Zweite Stefano Manzi (Yamaha) 20 Punkte. In der Gesamtwertung hat sich also nicht sonderlich viel getan.

Allerdings punktete nur Schrötter in beiden Läufen, während Bulega und Manzi am Sonntag leer ausgingen. Das extrem unterhaltsame Rennen wurde auf trockener Piste gestartet, dann regnete es für einige Runden und am Ende war der Asphalt wieder trocken. Die Piloten, die auf einen Wechsel auf Regenreifen verzichteten, beendeten das turbulente Rennen in den Top-8.

Ducati-Aushängeschild Bulega, der am Samstag den Sieg eingefahren hatte, führte bis Runde 6, fiel auf rutschiger Piste dann aber massiv zurück und überzeugte auch nicht mit Regenreifen: Lediglich Platz 16 und damit außerhalb der Punkteränge.



«Es war ein sehr eigenartiges Rennen, bei dem ein wenig Glück nötig gewesen wäre. Jedenfalls kann ich mich nicht beklagen», sagte der neunfache Saisonsieger überraschend. «Das Ziel war, auf den ersten Zug von Manzi zu warten und dann die gleiche Strategie anzuwenden. Es war schade, dass es geregnet hat, denn meine Pace war wirklich gut. Wie auch immer, ich bin zufrieden mit diesem Wochenende und fahre mit einem Lächeln im Gesicht in den Urlaub.»

Auf Manzi brauchte Bulega gar nicht mehr zu achten. Der Ten Kate Yamaha-Pilot wechselte zwei Runde später als der Ducati-Pilot auf Regenreifen und rollte kurz darauf mit einem Defekt aus.



«Es war nicht der Sonntag, den wir uns erhofft hatten», ärgerte sich der Italiener aus der VR46 Academy. «Ich hatte einen guten Start und lag auf dem zweiten Platz und kämpfte um die Führung. Dann begann es stark zu regnen, sodass ich mich entschied, Regenreifen aufziehen zu lassen. Kurz darauf hatte ich ein technisches Problem, das mein Rennen beendete. Das war eine große Enttäuschung.»