Nach Honda-Sensation in Most: Taz Mackenzie in Suzuka 03.08.2023 - 10:38 Von Kay Hettich

© F.C.C. TSR Tarran Mackenzie ist bereits in Suzuka

Beim Meeting der Supersport-WM 2023 in Most sorgte Tarran Mackenzie für den ersten Honda-Sieg seit sieben Jahren. Nun tritt der Engländer ebenso überraschend mit dem Weltmeisterteam beim Suzuka 8h an.