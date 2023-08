Stefano Manzi: Zukunft liegt nicht in seinen Händen

Der Italiener Stefano Manzi ist der Einzige, der Supersport-WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) dieses Jahr regelmäßig schlagen kann. Auf diese Qualitäten will sein Team Ten Kate Yamaha auch in Zukunft bauen.

In den ersten 16 Rennen der Saison 2023 kam Stefano Manzi fünfmal vor WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) ins Ziel, mit 46 Punkten Rückstand ist er der Einzige, der zum WM-Führenden noch einigermaßen Anschluss halten kann. Marcel Schrötter aus dem Team MV Agusta Reparto Corse liegt bereits 94 Punkte hinten.



In 16 Rennen stand Manzi zehnmal auf dem Podium, dreimal als Sieger. Der 24-Jährige hat sich in seiner zweiten Supersport-Saison zu einem Protagonisten gemausert.

Das Team Ten Kate Yamaha hat eine Option auf den WM-Zweiten, Deadline ist im Bereich des Portimao-Wochenendes Ende September, Anfang Oktober.



«Es wäre sehr seltsam, wenn wir diese Option nicht ziehen würden», sagte Teammanager Kervin Bos gegenüber SPEEDWEEK.com.

Und wer wird zweiter Fahrer? Gibt es eine Chance für Jorge Navarro, der zu Saisonbeginn lange verletzt war und erst in den letzten Rennen einen Aufwärtstrend zeigte?



«Wenn er zeigt, was er kann, dann ist er eine Möglichkeit», so Bos. «Wir sind an jedem schnellen Fahrer interessiert.»

Das schließt auch den WM-Dritten Schrötter ein, der noch nicht weiß, ob und wie es bei MV Agusta weitergeht. Bos: «Ob Marcel in Frage kommt, hängt von unserem Budget ab. Dieses Jahr verdienen beide unserer Fahrer Geld. Aber obwohl wir die Weltmeisterschaft in den vergangenen beiden Saisons gewannen und immer um den Titel kämpfen, ist es für uns jedes Jahr schwierig, die nötigen Partner zu finden. Vielleicht ist das für ein Team aus den Niederlanden schwieriger als für eines aus Spanien oder Italien.»