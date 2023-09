Magny-Cours, FP1: Manzi und Schrötter weit hinten

Der Franzose Valentin Debise aus dem Team GMT94 Yamaha sorgte auf seiner Heimstrecke in Magny-Cours für die Bestzeit im FP1 der Supersport-WM. Bulega liegt weit vor Manzi und Schrötter.

Zur Hälfte des 45-minütigen Trainings am Freitagmittag führte Lokalmatador Valentin Debise aus dem Team GMT94 Yamaha die Zeitenliste mit über einer halben Sekunde Vorsprung an. Er kratzte dieses Jahr schon mehrfach am Podium und ist derzeit WM-Achter.



Zwei Minuten vor Schluss kam Adrian Huertas (MTM Kawasaki) bis auf eine Zehntelsekunde an den Franzosen heran und verringerte seinen Rückstand in der folgenden Runde auf 0,038 sec.

Beim Fallen der Zielflagge lag Debise mit 1:41,083 min vorne, gute sechs Zehntelsekunden hinter dem Rundenrekord von Luca Bernardi aus dem Jahr 2021. Zweiter wurde Huertas und Dritter WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati). Niki Tuuli brachte die beste Triumph auf Platz 5, eine Position hinter dem zweiten starken Franzosen Andy Verdoia.

Der WM-Zweite Stefano Manzi aus dem Team Ten Kate Yamaha wurde nur 15, der WM-Dritte Marcel Schrötter (MV Agusta), für den die Rennstrecke in Magny-Cours neu ist, gar nur 16. «Zum Glück kenne ich die restlichen Strecken im Kalender», erzählte der Bayer. «Die Sommerpause dauerte gefühlt eine Ewigkeit, die Situation gefällt mir überhaupt nicht. Nach einer so langen Pause und auf einer für mich fremden Strecke wieder auf meine Rennmaschine zu steigen, ist nicht ideal. Am Ende des Tages ist es für uns wichtig, wieder auf dem Podium zu stehen, was auch das Ziel ist. An den letzten vier Rennwochenenden will ich nicht nur meinen ersten Supersport-Sieg holen, sondern auch meinen ersten auf WM-Ebene. Dafür werde ich alles geben und möchte nicht länger darauf warten.»

Im Team D34G Ducati darf zum zweiten Mal in diesem Jahr der Österreicher Andreas Kofler neben seinem Bruder Max fahren, weil Oli Bayliss noch immer verletzt ist. Als 22. landete Andreas erneut vor Max, der 25. wurde.



Most-Sieger Tarran Mackenzie strandete mit der Honda trotz der Testfahrten in Aragon auf dem 28. Platz unter 32 Fahrern.

Ergebnisse Supersport-WM Magny-Cours, FP1:

1. Valentin Debise (F), Yamaha, 1:41,083 min

2. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,053 sec

3. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,498

4. Andy Verdoia (F), Yamaha, +0,543

5. Niki Tuuli (FIN), Triumph, +0,651

6. Raffaele De Rosa (I), Ducati, +0,671

7. Simon Jespersen (DK), Yamaha, +0,680

8. Federico Caricasulo (I), Ducati, +0,789

9. Lorenzo Dalla Porta (I), Yamaha, +0,831

10. Jorge Navarro (E), Yamaha, +0,851

11. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +0,947

12. Yari Montella (I), Ducati, +0,971

13. Tom Booth-Amos (GB), Kawasaki, +0,999

14. Sebastien Gimbert (F), Yamaha, +1,007

15. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,100

16. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +1,374

22. Andreas Kofler (A), Ducati, +2,666

25. Max Kofler (A), Ducati, +2,935