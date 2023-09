Magny-Cours, FP2: Franzose vorn, Schrötter Zwölfter

Die Hitze in Magny-Cours sorgte auch im zweiten Training der Supersport-WM für zahlreiche Stürze. Während die schnellste Zeit von Valentin Debise aus dem FP1 unerreicht blieb, verbesserte sich Marcel Schrötter deutlich.

Das zweite Training der Supersport-Kategorie begann ähnlich wie zuvor bei der Superbike-WM. Nach einem Sturz von Maiki Abe (Yamaha) musste die Session nach nur sieben Minuten für Reinigung der Strecke unterbrochen werden. Der Sohn des verstorbenen Norick Abe blieb bei seinem Ausrutscher unverletzt.

Die schnellste Zeit im FP2 hatte zu diesem Zeitpunkt Valentin Debise (Yamaha) vorgelegt, der am kühleren Vormittag in 1:41,083 min für die Bestzeit sorgte. Die hohe Asphalttemperatur von über 50 Grad machte es den Piloten schwer, ihre Zeiten vom FP1 zu verbessern. Der Rundenrekord von Luca Bernardi (Yamaha) von 1:40,547 min aus dem Jahr 2021 war unerreichbar.

Während Glenn van Straalen nach 15 Minuten seine Yamaha gekonnt im Kiesbett versenkten und anschließend bei der Rückkehr auf die Piste noch einmal ausrutschte, führte Ducati-Ass Nicolò Bulega in 1:41,589 min die Zeitenliste an. Derweil tat sich Marcel Schrötter mit seiner MV Agusta als 15. und mit 1,3 sec Rückstand mit der für ihn neuen Strecke weiterhin schwer. Aufwärts ging es dagegen bei Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), der nach 20 Minuten in 1:41,568 min überraschend die Führung im zweiten Training übernahm.

Kawasaki-Hoffnung Adrian Huertas rutschte mit seiner Kawasaki bei noch 22 Minuten spektakulär und Funken sprühend aus. Der Spanier blieb unverletzt und konnte das Training fortsetzen. Derweil gelang Schrötter in 1:42,288 min eine persönlich schnellste Runde und verbesserte sich damit auf den zwischenzeitlichen achten Platz.

An der Spitze der Zeitenliste wechselten sich in den nächsten Minuten die Ducati-Piloten Raffaele De Rosa, der in dieser Phase stürzte, und Bulega ab. Der WM-Leader verpasste in 1:41,114 min die bisher schnellste Supersport-Runde an diesem Wochenende nur um 0,031 sec. Der Stand 15 min vor dem Ende: Bulega, De Rosa, Manzi und der noch einmal schnellere Schrötter! Lokalmatador Debise beschäftigte sich mit der Rennabstimmung und legte es bisher nicht auf schnelle Runden an.

In der Schlussphase tat sich, von vereinzelten persönlichen Verbesserungen abgesehen, nicht viel. Von den Top-Piloten konnten nur Debise und Huertas, der auf seiner letzten Runde gemeinsam mit dem Thailänder Saarmon erneut stürzte, ihre Zeit vom Vormittag nicht verbessern, dennoch blieb der Franzose in der kombinierten Zeitenliste vorn. Auf Platz 2 folgt Bulega vor Huertas, Manzi und Yari Montella (Ducati).

Die beste Triumph stellte Niki Tuuli mit 0,5 sec Rückstand auf die achte Position. Marcel Schrötter verlor 0,7 sec auf die Bestzeit und beendete den ersten Trainingstag als Zwölfter.

Das teaminterne Duell der Kofler-Brüder entschied der ältere Max als 26. knapp für sich. Der 19-jährige Andreas springt in Magny-Cours zum zweiten Mal als Ersatz für Oliver Bayliss bei D34G Ducati ein und folgt auf Platz 29.