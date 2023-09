Magny-Cours, Superpole: Ducati vorn, Schrötter Achter

Die Superpole-Session der Supersport-WM 2023 in Magny-Cours entschied WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) in Rekordzeit für sich. MV Agusta-Ass Marcel Schrötter in der dritten Startreihe.

Die Superpole der Supersport-WM 2023 in Magny-Cours fand bei Bilderbuchwetter und einer sommerlichen Temperatur von 26 Grad statt. Weil nur die Superbike-Kategorie ein drittes Training hat, nutzen die Supersportler das 20-minütige Qualifing auch für Abstimmungsarbeiten. Am Freitag markierte Lokalmatador Valentin Debise vom französischen Yamaha-Team GMT94 in 1:41,083 min die schnellste Zeit, unwesentlich langsamer WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) und Adrien Huertas (Kawasaki). Als Zwölfter büßte Marcel Schrötter (MV Agusta) 0,7 sec ein.

Während die Ducati von Bayliss-Ersatz Andreas Kofler mit Defekt ausrollte, brannte Debise auf seiner ersten fliegenden Runde in 1:40,905 min eine Top-Zeit in den Asphalt und legte anschließend eine 1:40,639 min nach. Zum Streckenrekord von Luca Bernardi (Yamaha) aus 2021 von 1:40,303 min fehlte dem Franzosen nur 0,3 sec. Dann übernahm Bulega das Kommando und fuhr die Rekordzeit von 1:40,245 min. Schrötter steigerte sich um 0,5 sec im Vergleich zum Freitag, bei Halbzeit der Superpole belegte der Bayer in 1:41,250 min aber nur Platz 14.

Bei noch 10:33 min wurde die Session nach einem Sturz von Rückkehrer Can Öncü (Kawasaki) und Max Kofler (Ducati) in Kurve 13 unterbrochen. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Strecke musste aber gereinigt werden. Die Teams konnten die Motorräder ihrer Piloten somit in Ruhe für den finalen Run vorbereiten.

Bulega ging bei Restart der Superpole als einer der letzten Piloten auf die Piste. Derweil fuhr Debise bis auf 0,003 sec an den Italiener heran. Stefano Manzi (Yamaha) reihte sich mit 0,4 sec Rückstand auf Platz 3 ein. Zwei Minuten vor dem Ende nahm Bulega seinen letzten Versuch in Angriff und fuhr in den ersten drei Sektoren Bestzeit. Auf der Linie markierte der Ducati-Pilot in 1:40,074 min die schnellste Zeit und sicherte sich damit die Pole-Position für die Rennen in Frankreich. Debise und Raffaele De Rosa (Ducati) komplettieren die erste Startreihe. In Reihe 2 folgen Manzi, Yari Montella (Ducati) und Huertas.

Die beste Triumph stellte Niki Tuuli auf die siebte Position, unmittelbar daneben sicherte sich Schrötter mit seiner MV Agusta eine solide Ausgangsposition für die Rennen. Im Schlussspurt fuhr Andreas Kofler auf Startplatz 24, sein Bruder Max erreichte die 30. Position.