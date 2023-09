Magny-Cours: Valentin Debise machte die Nation stolz

Bei seinem Heimrennen in Magny-Cours wuchs Valentin Debise über sich hinaus und sorgte in der Supersport-WM mit zwei Podien für Stolz auf den Rängen. Es waren die ersten Top-3-Ergebnisse des GMT94-Yamaha-Piloten.

Für Siege reichte es zwar nicht, dennoch war Valentin Debise beim Supersport-Meeting in Magny-Cours der Liebling der Massen. Spätestens als der 31-Jährige am Freitag für die Bestzeit sorgte, war die Euphorie auf den Rängen geweckt. Die Fans ahnten, dass ihr Landsmann an diesem Wochenende Großes erreichen kann.



«Es war nur das erste Training, auf dem ersten Platz zu stehen, tut aber immer gut», sagte Debise rückblickend. «Ich bin so viele Runden wie möglich allein gefahren, um meine Pace zu verstehen. Es war ein verrücktes Wochenende, vom GMT94-Fan-Club waren sicher 300 Leute bei uns. Sie alle haben uns angefeuert und so viele euphorische Menschen um dich herum zu haben, stachelt dich zusätzlich an. Seit zwei Jahren versuchte ich, auf das Podium zu fahren. Mir war bewusst, dass ich Geduld haben muss, aber ich spürte, dass der Zeitpunkt naht.

Der Zeitpunkt war gekommen! Debise, der mit Meisterschaftstiteln in Frankreich und Deutschland seit Jahren zu den besten Rennfahrern des Landes gehört, sprang mehrfach für verletzte Fahrer ein oder trat mit einer Wildcard an. Permanent in der Weltmeisterschaft fährt er aber erst seit diesem Jahr als Nachfolger des zurückgetretenen Jules Cluzel. Nach vier vierten Plätzen erreichte Debise von Startplatz 2 in den beiden Rennen die Plätze 3 und 2.



«Es war großartig, zwei Podiumsplätze in Folge zu holen. Es waren meine ersten Podiumsplätze und das vor den französischen Fans», jubelte der Yamaha-Pilot. «Das zweite Rennen war besser als Lauf 1. Ich war gestresst und bin nicht so gefahren, wie ich wollte. In Rennen 2 hatte ich einen besseren Start. Es war schön, besser zu starten, und bald war ich Zweiter. Es ging nur darum, Bulega zu jagen. Sein Tempo war so schnell, dass ich am Ende nicht mehr mithalten konnte, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe jetzt das Selbstvertrauen, mit ihm zu kämpfen. Das wird mir in den nächsten Runden helfen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Bulega und Debise © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Bulega und Debise © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt beide Rennen in Magny-Cour © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega © Gold & Goose Manzi, Bulega, Debise © Gold & Goose Debise, Bulega, Manzi © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega Zurück Weiter

Als bester Yamaha-Pilot im Sonntagsrennen fuhr Debise selbst Stefano Manzi, der Bulega im ersten Rennen die Stirn bot, um über zehn Sekunden davon.



«Ich war überrascht – nach drei oder vier Runden betrug der Rückstand bereits mehr als eine Sekunde. Ich dachte, hinter uns sei etwas passiert, weil der Rückstand immer größer wurde. Erst als ich auf dem Podium ankam, sah ich, dass Manzi der dritte Mann war. Wir haben mit meiner Crew ein paar kleine Änderungen im Vergleich zum Samstag vorgenommen, und die Yamaha lief wie verrückt. Ich glaube, mit den kleinen Änderungen an meinem Fahrstil war ich etwas konstanter. Wir waren in der Lage, eine superschnelle Pace zu fahren.»

In 1:40,520 min stellte Debise den Rundenrekord auf. In der Gesamtwertung verbesserte sich der Franzose um zwei Positionen und ist mit 134 Punkten WM-Sechster, nur zwei Punkte hinter Bahattin Sofuoglu (MV Agusta).