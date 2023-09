Aragon, FP1: Ducati vor Kawasaki, Yamaha, MV Agusta

Supersport-WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) dominierte das erste freie Training im MotorLand Aragon. Marcel Schrötter brachte seine MV Agusta auf Platz 7, Max Kofler (D34G Ducati) wurde 24.

Zur Halbzeit des 45-minütigen Trainings lag WM-Leader Nicolo Bulega mit seiner Aruba-Ducati mit über einer halben Sekunde Vorsprung in Führung vor Markenkollege Federico Caricasulo (Team Althea).



Kurz vor Ende hatte Bulega einen Highspeed-Ausritt durch den Dreck, blieb aber auf seiner Panigale V2 sitzen. Adrian Huertas (MTM Kawasaki) kam bis auf 0,376 sec an den Italiener heran und übernahm Platz 2. Der WM-Zweite Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) wurde hinter Caricasulo Vierter.

Nach den für Marcel Schrötter vier neuen Strecken in Folge – Donington Park, Imola, Most und Magny-Cours –, ist Aragon wieder bekanntes Terrain für den Bayer. Für Magny-Cours wurde die maximale Drosselklappenöffnung der MV Agusta etwas reduziert, die Voraussetzungen in Aragon sind identisch. Während der WM-Dritte auf Platz 7 landete, wurde Teamkollege Bahattin Sofuoglu Fünfter.



Niki Tuuli brachte die beste Triumph auf Platz 11.

Das Trauerspiel bei Petronas Honda setzt sich fort, obwohl Tarran Mackenzie mit der Unterstützung einiger HRC-Ingenieure in der Sommerpause in Aragon getestet hat: Nur Platz 20 mit 2,720 sec Rückstand für den Sieger des Regenrennens in Most.



Der Österreicher Max Kofler (D34G Ducati) kam im 32 Mann starken Fahrerfeld auf Platz 24.