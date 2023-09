Aragón, FP2: Marcel Schrötter mit Steigerung Sechster 22.09.2023 - 16:58 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Marcel Schrötter in Aragon

Mit Bestzeiten in beiden Trainings dominierte Nicolò Bulega den Freitag der Supersport-WM 2023 in Aragón. Marcel Schrötter steigerte sich mit seiner MV Agusta am Nachmittag deutlich und wurde Sechster.