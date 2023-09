Strafe für Marcel Schrötter: Drei Startplätze zurück

Marcel Schrötter (MV Agusta) ließ sich im zweiten freien Training der Supersport-WM in Aragon zu einem Revanche-Foul hinreißen. «In der Superpole müssen wir alles geben, um Schadensbegrenzung zu betreiben.»

Nach den für Marcel Schrötter neuen Strecken in Donington Park, Imola, Most und Magny-Cours kennt er das MotorLand Aragon aus seiner Zeit als Grand-Prix-Fahrer bestens. Platz 6 am Freitag mit 0,830 sec Rückstand auf den Schnellsten, WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Team, ist solide.

«Im Großen und Ganzen war es ein weiterer anständiger Freitag», urteilte Schrötter. «Abgesehen von den geänderten Regeln, die uns im Moment nicht schneller machen, sind die Probleme mit dem Motorrad die gleichen wie schon die ganze Saison. Es sind die gleichen Punkte, die wir versuchen müssen zu verbessern. Im ersten Training hat eine Set-up-Änderung viel Zeit gekostet. Deshalb konnte ich nicht so viele Runden fahren. FP2 hingegen war eine sehr anständige Sitzung. Wir haben einen neuen Vorderreifen ausprobiert, der ganz okay war. Dann wechselten wir früher auf den weichen Reifen, was zu einem längeren zweiten Run führte. Am Ende war es gar nicht so schlecht, weil ich einen guten Rhythmus aufbauen konnte und viele gute Runden gefahren bin. Trotzdem fehlt uns die halbe Sekunde, um weiter vorne zu sein, was uns auf Podiumskurs oder im Qualifying-Trimm in die erste Startreihe bringen würde.»

«Egal ob harte oder weiche Reifen, die Konkurrenz hat das Quäntchen mehr, während wir automatisch ein paar Zehntelsekunden pro Runde verlieren, obwohl ich wirklich alles gegeben und gepusht habe wie im Qualifying», ergänzte der Bayer. «Jetzt werden wir alles analysieren und sehen, ob wir uns in einigen Bereichen verbessern können. Leider habe ich eine Strafe bekommen, die mich drei Startplätze zurückwirft. Das war ein bisschen unklug von mir, denn nachdem ich schon einmal aufgehalten worden war, kam ein bisschen Frust auf, als mich ein Fahrer in der letzten Kurve zweimal aufhielt.»

Marcel revanchierte sich und stand dem Gegner ebenfalls im Weg, woraufhin das FIM SBK Stewards Panel reagierte und ihn bestrafte.



«Das ist nicht gerade ideal für das erste Rennen», weiß der WM-Dritte. «In der Superpole müssen wir alles geben, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Eine Platzierung unter den ersten sechs wird sehr wichtig sein, damit der Samstagnachmittag nicht zu dramatisch wird.»