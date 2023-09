Portimão, Superpole: Bulega knackt Aegerter-Rekord 30.09.2023 - 11:56 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Nicolo Bulega dominierte die Superpole in Portimao

In Rekordzeit sicherte sich Nicolò Bulega (Ducati) beim Supersport-Meeting in Portimão die Pole. Marcel Schrötter (MV Agusta) geht aus der dritten Startreihe in die Rennen.