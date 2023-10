Neue QJMoto SRK800: Noch mehr China im SBK-Paddock? 08.10.2023 - 08:26 Von Kay Hettich

© QJMoto Die SRK800 werden wir wohl eher auf Landstraßen als auf der Rennstrecke sehen

In diesem Jahr gab Kove ein respektables Debüt in der Supersport-300. Nun wird spekuliert, ob mit QJMoto ein zweiter Hersteller aus China in die Weltmeisterschaft einsteigt – allerdings in die Supersport-Next-Generation.