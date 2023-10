Sieger der WorldSSP-Challenge: Booth-Amos und Motozoo

Die WorldSSP-Challenge findet wenig Beachtung, sie dient aber als Sprungbrett für den permanenten Einstieg in die Supersport-WM. Der Sieger in diesem Jahr ist Tom Booth-Amos im Kawasaki-Team Motozoo.

Die WorldSSP-Challenge wird im Rahmen der Supersport-WM durchgeführt und findet nur an den Meetings in Europa statt; eingeschrieben waren lediglich sieben Piloten. Da das Finale der seriennahen Weltmeisterschaft Ende Oktober in Jerez als Ersatz für Argentinien in den Kalender aufgenommen wurde, war Portimão am vergangenen Wochenende das Saisonfinale der Challenge.

2022 wurde die Challenge von Bahattin Sofuoglu auf MV Agusta gewonnen, der in dieser Saison aber die komplette Supersport-WM bestritt. Als Favorit galt daher der Engländer Tom Booth-Amos, der den Erwartungen gerecht wurde. Tatsächlich fuhr der 27-Jährige in vier Rennen in die Top-10 und punktete in 13 von 18 Rennen. Mit 56 Punkten distanzierte der Kawasaki-Pilot den zweitplatzierten Tom Edwards (Yamaha) um 30 Punkte deutlich. Der deutliche Abstand rührt auch daher, dass es kein separates Punktesystem für die Teilnehmer der Challenge gibt.



«Wir hatten eine fantastische Saison, ein unglaubliches Jahr mit zahlreichen Siegen, das mit dem Titel gekrönt wurde», freute sich Booth-Amos über den Gewinn der WorldSSP-Challenge. «Wir haben es geschafft, unser Ziel zu erreichen, aber es war alles andere als einfach. Auch Portimão war es nicht einfach. Im ersten Rennen hatte ich ein unglaubliches Tempo, der Sturz mit De Rosa alles aber zunichtegemacht. Edwards, mein direkter Gegner in der Challenge, war da vorn, also musste ich ein tolles Comeback hinlegen, um den Titel schon im ersten Rennen zu holen. Das Team hat mich bestens unterstützt, und schon bei den ersten Rennen Ende letzten Jahres wurde mir klar, dass ich die richtige Wahl getroffen hatte. Jetzt werden wir feiern, und dann müssen wir an die nächste Saison denken.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Schrötter und Caricasulo © Gold & Goose Montella, Manzi, Bulega © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Montella, Manzi, Bulega © Gold & Goose Caricasulo und Schrötter © Gold & Goose Manzi und Bulega © Gold & Goose Manzi und Navarro © Gold & Goose Nicolò Bulega ist Supersport-Weltmeister © Gold & Goose Weltmeister Nicolò Bulega © Gold & Goose Weltmeister Nicolò Bulega © Gold & Goose Manzi, Bulega, Navarro © Gold & Goose Weltmeister Nicolò Bulega © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt das zweite Rennen © Gold & Goose Bulega, Manzi, Montella © Gold & Goose Stefano Manzi Zurück Weiter

«Ich hatte keinen Zweifel, dass wir im Kampf um die WorldSSP-Challenge dabei sein würden», ergänzte Teamchef Fabio Uccelli. «Wir haben unser Versprechen gehalten und die ganze Saison auf höchstem Niveau gearbeitet. Tom war großartig, superschnell und das an allen Terminen in diesem Jahr. Zehn Rennen in der Challenge zu gewinnen, ist der Beleg für eine außergewöhnliche Saison.»

Aktuell sieht es jedoch danach aus, dass sich die Wege von Booth-Amos und dem Motozoo Kawasaki trennen werden. Teamchef Fabio Uccelli liebäugelt mit einem Wechsel zu MV Agusta. Als Fahrer ist der Australier Luke Power vorgesehen, der in diesem mit Motozoo sein Debüt in der Weltmeisterschaft gab. Für das zweite Motorrad ist ein Moto2-Pilot vorgesehen.



«Für uns ist dies jedoch erst der Anfang, denn es wird noch schwieriger werden, unsere Position zu bestätigen. Aber unser Ziel ist es, uns noch weiter zu verbessern. Wir schmieden bereits Pläne für die nächsten Saisons, wir wollen auch in den nächsten Jahren an der Spitze bleiben», sagte Uccelli. «Was mich an Luke beeindruckt hat, war seine Entschlossenheit und sein Wunsch, sich ständig weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse sind sichtbar, seit September hat er sich sprunghaft entwickelt, und wenn er so weitermacht, wird er in der nächsten Saison sicher einer der Protagonisten sein.»

WorldSSP-Challenge 2023: Stand nach 18 von 18 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Tom Booth-Amos (GB) Kawasaki 56 2. Tom Edwards (AUS) Yamaha 26 3. Federico Fuligni (I) Ducati 10 4. Álvaro Diaz (E) Yamaha 6 5. Max Kofler (A) Ducati 4 6. Luke Power (AUS) Yamaha 1 7. Stefano Valtulini(I) Kawasaki 1