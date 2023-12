Geschafft: Simone Corsi mit Ducati in SSP-WM 2024

Nun ist klar, warum Simone Corsi bei AltoGo Yamaha vertragsbrüchig wurde und zu Renzi Ducati wechselte: Dem langjährigen GP-Piloten wurde die Teilnahme an der Supersport-WM 2024 versprochen. Und so kommt es auch.

Mit AltoGo Yamaha gewann Simone Corsi in diesem Jahr die italienische Supersport-Meisterschaft und bestritt drei Gaststarts in der Weltmeisterschaft. Mit sechsten Plätzen bei seinem Heimrennen in Misano bewies der 36-Jährige seinen nach wie vor hohen Speed.

Für 2024 wollte Corsi Vollzeit in die Supersport-WM aufsteigen, fand für dieses Vorhaben zunächst aber kein Team. Also unterschrieb er für eine weitere Saison beim Yamaha-Team, dessen WM-Pläne in Vergangenheit mehrfach scheiterten.

Überraschend wurde der Italiener aber vertragsbrüchig und unterschrieb im November bei Renzi Ducati, mutmaßlich ebenfalls für die nationale Serie. Doch am Donnerstag bestätigte der langjährige Moto2-Pilot seine Teilnahme an der Supersport-WM. Geplant ist die Teilnahme an allen europäischen Meetings. Da mit Phillip Island aber nur ein Überseerennen im Kalender steht, könnte Corsi der erste Pilot werden, der die WorldSSP-Challenge und die offizielle Weltmeisterschaft gewinnt.

«Ich bin begeistert, wieder auf Weltniveau fahren zu können. Und dies in der World Supersport zu tun, gibt mir ein großartiges Gefühl», freute sich Corsi. «Die Teilnahme an der Supersport-WM war ein Ziel, das ich schon seit einigen Jahren vergeblich verfolgt habe. 2023 hatte ich die Gelegenheit, mit einer Wildcard an einigen Rennen teilzunehmen, und die Erfahrung hat mich fasziniert; das Fahrerlager ist voll von Enthusiasten. Vor kurzem habe ich zum ersten Mal die Ducati V2 ausprobiert. Das war eine neue und positive Erfahrung. Das Motorrad hat mich sofort überzeugt und das Team ist sehr professionell. Ich bin mir der Schwierigkeiten bewusst, aber wir sind bereit, unser Bestes zu geben, um an der Spitze mitzufahren.»

Mit dem Aufstieg in die Weltmeisterschaft betritt Renzi Corsi neues Terrain. Teammanager Stefano Renzi spricht von historischem Meilenstein.

«Und es zeugt von der Professionalität und der großartigen Arbeit, die wir in den vergangenen Jahren geleistet haben», ergänzte Renzi. «Ganz bestimmt erwartet uns eine herausfordernde Saison, aber wir hoffen, dass sie auch voller Emotionen sein wird. Wir werden alles daran setzen, dass sie zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Ich möchte betonen, dass diese Gelegenheit ohne die grundlegende Unterstützung unserer Sponsoren nicht möglich gewesen wäre.»