Noch ein Yamaha-Team fix: VFT mit spanischem Talent

Mit der Bestätigung von Yeray Ruiz bei VFT Yamaha nähert sich die Teilnehmerliste der Supersport-WM 2024 ihrer Vollendung. Der spanische Meister von 2022 debütierte bereits in diesem Jahr.

In diesem Jahr wandelte Yeray Ruiz zwischen zwei Welten. Hauptberuflich bestritt der 20-Jährige die Moto2-EM und gab im Forward-Team in Assen und Barcelona sein WM-Debüt, außerdem bestritt er in Aragón, Portimão und Jerez als Gaststarter die Supersport-WM. Sein bestes Finish übergreifend: Platz 8 beim SSP-Finale in Jerez.

Im kommenden Jahr wird der Spanier im Team VFT Racing die gesamte Weltmeisterschaft bestreiten. Ruiz ist der siebte bestätigte Yamaha-Pilot der Supersport-WM 2023.



«Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere und ich bin mir sicher, dass ich das Zeug dazu habe», sagte der spanische Meister von 2022. «Ich kann kaum erwarten, das neue Abenteuer in der umkämpften Kategorie zu beginnen. Ich möchte mich bei Fabio und allen Sponsoren bedanken, die mir diese Gelegenheit ermöglicht haben.»

Fabio Menghi war selbst bis 2019 Rennfahrer und übernahm mit seinem Rücktritt die Rolle des Teammanagers.



«Wir freuen uns sehr, Yeray in unserer Familie willkommen zu heißen. Es ist noch sehr jung und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und Erfahrungen in der spanischen Supersport- und Moto2-Meisterschaft werden einen Mehrwert für unser Team sein», ist der 37-Jährige überzeugt. «Mit Yeray wollen wir neue, wichtige Ziele erreichen. Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die uns folgen und das Projekt 2024 mit uns teilen werden.»