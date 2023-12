Oli Bayliss (Ducati) will sich 2024 rehabilitieren

Das Ducati-Team D34G hat bis zur Veröffentlichung der Teilnehmerlisten durch die FIM gewartet, bis es seine Fahrer für die Supersport-WM 2024 bestätigte. Dass der zweite Fahrer neben Oliver Bayliss auch ein Australier is

Die Supersport-WM 2024 ist bereits die dritte Saison von Oliver Bayliss in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. 2022 stieg der 20-Jährige mit Barni Ducati in die WM-Serie ein und wechselte für vergangene Saison zu D34G. Teamchef Davide Giugliano ist ein früherer Teamkollege seines Vaters Troy, dem dreifachen Superbike-Weltmeister, und sprach Oli auch für nächstes Jahr das Vertrauen aus.

Bayliss hatte 2023 keine gute Saison. Als 21. Gesamtwertung erreichte er nur 26 Punkte, allerdings verpasste er wegen einer langwierigen Schulterverletzung mehrere Rennwochenenden.



«Ich habe das Gefühl, dass ich im letzten Jahr aufgrund einiger Verletzungen und unglücklicher Momente nicht dazu gekommen bin, meinen wahren Speed zu zeigen», meinte Oli. «Es hat mir aber großen Spaß gemacht, mit den Jungs vom Team zusammen zu sein, und ich bin froh, noch einmal zeigen zu können, wie schnell wir sind. Ein großes Dankeschön an alle meine Sponsoren, Unterstützer und das gesamte D34G Racing Team.»

Zweiter Pilot wird mit Tom Edwards ebenfalls ein Australier. Der 22-Jährige fuhr 2023 mit Yamaha Austria Racing und ließ sein Talent immer wieder aufblitzen. Beim ersten Rennen in Barcelona und dem zweiten Lauf in Portimão kratzte der Australier als Elfter an den Top-10, in der Hälfte der 18 Rennen fuhr er in die Punkte. Aber er stürzte auch häufig und beendete die Saison punktgleich mit Bayliss auf der 22. Position ab. In der WorldSSP-Challenge belegte er den zweiten Rang.



«Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in meiner Karriere», so Edwards. «Ich bin Davide sehr dankbar, dass er mich unterstützt und mir diese Chance gibt und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam konstant starke Ergebnisse erzielen werden. Es ist großartig, Oli als Teamkollegen zu haben. Wir sind wohl die ersten australischen Teamkollegen in der Supersport-WM, was ziemlich cool ist. Das wird ein großes Jahr, ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.»