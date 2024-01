QJ Motor: Das kraftlose Schwergewicht wird aufgemotzt

Der Einstieg von QJ Motor in die Supersport-WM 2024 war eine Überraschung, denn die GSR 800 wird mit ihrem Gewicht und ihrer Leistung nicht annähernd konkurrenzfähig sein. Doch daran wird gearbeitet.

QJ Motor ist einer der wenigen Hersteller aus China, der großvolumige Motorräder im Sortiment hat. Auf der Motorradmesse EICMA wurde im November 2023 die SRK800 vorgestellt, sie taucht auch unter dem Namen GSR 800 auf. Die Verkleidung ist mit großen Flügeln ausgestattet, das Bike sieht wie ein aufgepeppter Klon der Honda CBR650R aus.

Der offizielle Name des neuen Supersport-Werksteams lautet QJ Motor Factory Racing, als technischen und logistischen Partner konnten die Chinesen das Team Puccetti Racing gewinnen. Der Kawasaki-Auftritt von Puccetti und das neue QJ-Team werden in der Außendarstellung aber strikt getrennt.

Als Pilot wurde Raffaele De Rosa verpflichtet: Der 36-Jährige aus Neapel verfügt über viel Supersport-Erfahrung mit Kawasaki, Ducati sowie MV Agusta und soll zur schnellen Entwicklung der GSR 800 beitragen.

Bei den Tests diese Woche in Jerez und auch nächste in Portimao fehlt QJ Motor, weil das aktuelle Motorrad nicht konkurrenzfähig wäre. Der 800er-Reihenvierzylindermotor leistet vom Fließband lediglich 95 PS, die Serienmaschine bringt mit leerem Tank über 190 Kilogramm auf die Waage. Das Mindestgewicht in der Supersport-WM liegt für alle außer Ducati (166 kg) bei 161 kg.

Das Reglement in der Supersport-WM ist sehr restriktiv: Es wäre unmöglich, den aktuellen QJ-Motor derart aufzumotzen und das Chassis so abzuspecken, dass die Chinesen auf Augenhöhe mit der Konkurrenz kommen.

Zum Vergleich: Die Ducati V2 verfügt über 155 PS und wird für den WM-Einsatz kastriert. Die als Referenz eingestufte Yamaha R6 hat ab Werk eine Leistung von 118 PS und im Renntrimm zirka 145.

Deshalb wird bei QJ Motor intensiv an einem neuen Homologationsmodell gearbeitet. Vereinfacht gesagt: Sie wollen das gleiche Motorrad in besser bauen – mit mehr Motorleistung und niedrigerem Gewicht.

Da sich QJ Motor nur für die europäischen Events der Supersport-WM eingeschrieben hat, beginnt deren Saison erst Ende März in Barcelona/Spanien. Aus China ist zu hören, dass das Ziel für dieses Jahr lediglich die Teilnahme ist. Dann soll das Motorrad Schritt für Schritt vom letzten Platz weggebracht werden.

Voraussichtlich werden wir QJ Motor zum ersten Mal am 14./15. März in Barcelona zusammen mit der Konkurrenz auf der Strecke sehen, wenn dort der Dorna-Test stattfindet.