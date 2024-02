Marcel Schrötter: «Dieser Rückstand ist kein Drama» 22.02.2024 - 11:41 Von Jordi Gutiérrez

© Gold & Goose Marcel Schrötter in Australien

Der Deutsche Marcel Schrötter startet an diesem Wochenende in seine zweite Saison in der Supersport-WM mit dem klaren Ziel, besser abzuschneiden als im letzten Jahr. Da wurde der MV-Agusta-Pilot Gesamtdritter.