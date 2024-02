Ärger bei Supersport-Teams: Gibt es einen Kompromiss?

Weil die neue Motorrad-Frauen-WM integriert werden muss, gibt es für die Superbike-WM 2024 und ihre Rahmenklassen einen angepassten Zeitplan. Mit diesem sind nicht alle zufrieden, es regt sich Widerstand.

In dieser Saison sehen wir zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke, die Frauen vorbehalten ist. Sie wird ab Mitte Juni im Rahmen von sechs europäischen SBK-Events stattfinden, pro Veranstaltung sind 22 Fixstarter plus zwei Wildcards dabei. Gefahren wird mit identischen Zweizylinder-Maschinen Yamaha R7.

Die Frauen haben am Freitag ein 25-minütiges freies Training, nach dem Mittag folgt bereits die Superpole. Am Samstagmorgen ist ein 10-minütiges Warm-up, bevor sie mit ihrem ersten Lauf um 11.50 Uhr den Rennauftakt markieren. Am Sonntag wiederholt sich der Ablauf, gute zwei Stunden nach dem Warm-up ist erneut um 11.50 Uhr ihr Rennen Nummer 2.

Die Integration dieser neuen Klasse zieht nach sich, dass der Zeitplan für das Wochenende angepasst werden musste und für alle Europa-Events gelten soll. Die Zeit für freies Training wurde für die beiden Supersport-Klassen halbiert, außerdem wurde die Reihenfolge der Rennen verändert.

Bislang war es bei den Europa-Events so, dass am Sonntag erst das Rennen der Klasse Supersport ausgetragen wurde, dann fuhren die Superbikes und zum Abschluss die Youngster der 300er-Kategorie.

Im neuen Sonntags-Zeitplan sind die Rennen der Supersport- und 300er-WM vertauscht, jetzt fährt die hubraumstärkere Supersport-Klasse zuletzt. Hintergrund ist, dass sich Promoter Dorna erhofft, so mehr Zuschauer an der Rennstrecke zu halten. Denn bislang war es so, dass viele Fans nach dem Superbike-Rennen zusammenpackten, obwohl die Supersport-300-WM unübertrefflich spannende Rennen produziert.

Das Superbike-Rennen im Tagesablauf weiter nach hinten zu schieben, kommt nicht in Frage, weil 14 Uhr historisch gewachsen die Startzeit für die Rennen der Königsklasse ist. Entsprechend sind die TV-Verträge formuliert.

Einige Supersport-WM-Teamchefs wurden vom neuen Zeitplan überrascht, die Auswirkungen sind größer, als man vermuten könnte. «Ich habe bereits Flugtickets für Sonntagabend gebucht, jetzt muss ich alles ändern», erzählte Andrea Quadranti, Eigentümer des Teams MV Agusta Reparto Corse von Marcel Schrötter, SPEEDWEEK.com in Australien. «Jetzt brauche ich für Sonntag auf Montag zusätzliche Hotelzimmer, zusätzliche Abendessen und womöglich noch Mittagessen, wenn die Flüge nicht gerade am Montagmorgen sind. Das sind alles Kosten für mich. Unser Rennen am Sonntag ist jetzt drei Stunden später. Wenn es einen Abbruch gibt, wird es noch später. Wenn du von Aragon nach Barcelona fahren musst, um einen Flug am Sonntagabend um 20 Uhr zu erwischen, dann schaffst du das nicht. Das ist unmöglich. Nach dem Rennen muss ja auch die Box ausgeräumt und der Lkw geladen werden. Damit hast du mindestens drei Stunden Arbeit.»

Quadranti kritisiert nicht nur, er präsentierte SBK Executive Director Gregorio Lavilla auch eine Kompromisslösung. «Hoffentlich können wir den Zeitplan für die Veranstaltungen ändern, bei denen die Frauen nicht dabei sind, also für nach Australien Barcelona, Assen, Most, Magny-Cours und Aragon. Dann hätten wir wenigstens sechs Events mit einem normalen Zeitplan. Ich habe das vorgetragen und mir wurde gesagt, dass sie sich das anschauen.»

«Ich verstehe, dass die Dorna diesen Zeitplan probieren möchte», betonte der Tessiner. «Die beste Lösung für mich wäre, wenn wir es wie von mir beschrieben machen und wir schauen, wie es ankommt. Das macht Sinn. Wenn es nicht so ist, dann sind wir die Letzten und das Publikum ist möglicherweise schon weg.»

Kalender Motorrad-Frauen-WM 2024:

14.–16.06. Misano/I

12.–14.07. Donington Park/GB

09.–11.08. Portimao/P

23.–25.08. Balaton Park/H

20.–22.09. Cremona/I

11.–13.10. Jerez/E

SBK-Zeitplan 2024:



FREITAG

09.00–09.25 – WCR – Freies Training

09.40–10.05 – SSP300 – Freies Training

10.20–11.05 – SBK – Freies Training 1

11.20–12.00 – SSP – Freies Training

13.30–13.55 – WCR – Superpole

14.15–14.40 – SSP300 – Superpole

15.00–15.45 – SBK – Freies Training 2

16.00–16.40 – SSP – Superpole



SAMSTAG

09.00–09.20 – SBK – Freies Training 3

09.30–09.40 – WCR – Warm-up

09.50–10.00 – SSP300 – Warm-up

10.10–10.20 – SSP – Warm-up

11.00–11.15 – SBK – Superpole

11.50 – WCR – Rennen 1

12.45 – SSP300 – Rennen 1

14.00 – SBK – Rennen 1

15.15 – SSP – Rennen 1



SONNTAG

09.00–09.10 – SBK – Warm-up

09.20–09.30 – WCR – Warm-up

09.40–09.50 – SSP300 – Warm-up

10.00–10.10 – SSP – Warm-up

11.00 – SBK – Superpole-Race

11.50 – WCR – Rennen 2

12.45 – SSP300 – Rennen 2

14.00 – SBK – Rennen 2

15.15 – SSP – Rennen 2