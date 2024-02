Can Öncü: Keine Punkte, aber eine wichtige Erkenntnis

Das erste Meeting der Supersport-WM 2024 war das erste Rennen von Can Öncü nach einer komplizierten Operation. Der Kawasaki-Pilot trat ohne zählbares Ergebnis die Heimreise an, ist nun aber um eine Erkenntnis reicher.

Im April 2023 wurde Can Öncü beim Supersport-Meeting in Assen von Yari Montella (Ducati) vom Motorrad gerammt, wobei der Türke neben einem Armbruch eine schwerwiegende Nervenschädigung im linken Arm erlitt. Weil das Gefühl und die Kraft nicht vollständig zurückkehrten, unterzog sich der Kawasaki-Pilot im November einer riskanten Operation. Spezialisten entnahmen an einer anderen Stelle seines Körpers einen gesunden Nerv, um den geschädigten durch diesen zu ersetzen.

Der Eingriff glückte, aber es musste sich noch herausstellen, ob die Funktion ausreichend ist, um in der Supersport-WM 2024 in den Titelkampf einzugreifen. Der Saisonauftakt auf Phillip Island sollte Gewissheit bringen. Platz 6 beim vorgelagerten Test und auch im freien Training machten Mut, doch anschließend ging beinahe alles schief: Nur Startplatz 12 in der Superpole, Sturz im ersten Lauf und als 16. im zweiten Rennen außerhalb der Punkteränge. Ein Desaster.

«Gerade als ich im Qualifying meine Zeit verbessern wollte, begann es zu regnen. Der zwölfte Platz war nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte», erklärte der 20-Jährige den ersten Rückschlag. «Ich war dann enttäuscht und es tut mir sehr leid, was im Rennen vorgefallen ist. Unglücklicherweise hat mich ein Fahrer in einer der ersten Kurven getroffen und mich zu Fall gebracht. Das Motorrad wurde dabei beschädigt und ich konnte nicht weiterfahren. Das war wirklich bitter, denn ich hatte einen guten Start und die Pace, um ein solides Ergebnis zu erzielen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Montella, Schrötter, Manzi © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Mahias und Bayliss © Gold & Goose Yari Montella gewinnt auf Phillip Island © Gold & Goose Manzi, Montella, Schrötter © Gold & Goose Schrötter, Montella, Huertas © Gold & Goose Sieger Yari Montella Zurück Weiter

Der Sonntag war für alle Teilnehmer zermürbend. Durch einen Zwischenfall im Rahmenprogramm musste die Rennstrecke intensiv gereinigt werden. Mit zwei Stunden Verspätung wurde das zweite und auf nur neun Runden gekürzte Rennen gestartet. Durch seinen frühen Ausfall am Sonntag fiel Öncü auf Startplatz 14 zurück. In den wenigen Runden war es nahezu unmöglich, in die Nähe der Podestplätze zu kommen. In Runde 7 war der Kawasaki-Pilot in den Top-10 angekommen.

«Leider ein gestürzter Fahrer zurück auf die Strecke, ohne auf nachfolgende Piloten zu schauen. Ich musste neben die Strecke fahren, um ihn nicht zu treffen», ärgerte sich Öncü. «Abgesehen von den Ergebnissen haben die beiden Rennen aber gezeigt, dass wir das Potenzial haben, gut abzuschneiden. Allerdings müssen wir uns auch anstrengen und uns verbessern, damit wir jedes Wochenende um den Sieg kämpfen können.»