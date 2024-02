Phillip Island, Lauf 2: Montella siegt, Schrötter 2.

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2024 auf Phillip Island wurde mit zwei Stunden Verspätung gestartet. Das Rennen gewann Ducati-Pilot Yari Montella vor Marcel Schrötter auf MV Agusta.

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2024 verzögert sich, weil zuvor ein Teilnehmer am Rennen der australischen Serie die Piste mit Öl besudelte. Und als die Piloten bereits in der Startaufstellung standen, wurden sie nochmals in die Boxengasse zitiert, weil die Reinigung unzureichend war. Am Ende wurde das Rennen mit einer Verspätung von fast zwei Stunden um 16:20 Uhr Ortszeit über nur noch neun Runden und ohne Reifenwechsel gestartet.

Die australischen Zuschauer nehmen es locker und genossen das herrliche Wetter: Bei 22 Grad Celsius lachte die Sonne von einem blauen Himmel und es herrschte nur ein leichter Wind.

Die Startaufstellung wurde nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählte, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole.

Reihe 1 bestand somit auf Lauf-1-Sieger Yari Montella (Ducati), Marcel Schrötter (MV Agusta) und Stefano Manzi (Yamaha). Superpole-Gewinner Adrian Huertas (Ducati), der wegen eines Defekts nicht am ersten Rennen teilnehmen konnte, fiel auf Startplatz 10 zurück.

Marcel Schrötter erwischte einen soliden Start und kam als Zweiter aus der ersten Runde. Vor dem Deutschen nur Montella, der sich bereits in der Startrunde um eine Sekunde absetzen konnte. Mit dem MV Agusta-Piloten um Platz 2 kämpfte Manzi und Valentin Debise (Yamaha), ab der dritten Runde auch Huertas.

In Runde 6 stürzte Manzi. Der Italiener reihte sich als 13. wieder ein, rutschte aber ein zweites Mal aus und gab das Rennen auf.

Schrötter robbte sich gegen Rennende an den führenden Montella heran, in Schlagdistanz kam er aber nicht. Montella holte sich auch den zweiten Sieg und führt die Gesamtwertung mit der Idealpunktzahl von 50 Punkten an. Mit Platz 2 holte Schrötter ein starkes Ergebnis und ist WM-Zweiter. Dritter wurde Huertas – das erste Podium des Ducati-Piloten.

Bester Yamaha-Pilot wurde Debise auf Platz 5. John McPhee brachte die beste Triumph auf der achten Position ins Ziel. Honda erreicht mit Kaito Toba auf Platz 21 außerhalb der Punkteränge das Ziel.

Der Schweizer Marcel Brenner hatte in der ersten Runden einen Zwischenfall und erreichte auf der 25. Position das Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Schrötter und Manzi in die erste Kurve. Huertas auf 10, Brenner auf 23.



Runde 1: Montella zieht um 0,9 sec davon, dann Schrötter, Manzi und Debise. Huertas Fünfter. Brenner am Ende des Feldes.



Runde 2: Montella 1,2 sec vor Schrötter und Manzi. Huertas mit der schnellsten Runde in 1:32,271 min.



Runde 3: Die Rundenzeiten an der Spitze identisch. Um Platz 2 kämpfen Schrötter. Manzi, Huertas und Debise. McPhee bester Triumph-Pilot auf Platz 9. Öncü mit der besten Kawasaki auf Platz 12.



Runde 4: Montella 0,4 sec langsamer als seine Verfolger. Huertas brennt eine 1:31,962 min in den Asphalt.



Runde 5: Die Top-4 fahren 1:31 min. Debise (5.) muss abreißen lassen.



Runde 6: Manzi gestürzt. Schrötter in 1:31,530 min nur noch 0,3 sec hinter Montella.



Runde 7: Montella kontert und führt wieder um 0,6 sec. Die Top-3 innerhalb 1,4 sec.



Runde 8: Schrötter kommt Montella näher, Huertas kann den Speed nicht mitgehen.



Letzte Runde: Montella gewinnt, dann Schrötter und Huertas. Brenner wird Letzter (25.).