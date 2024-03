Jorge Navarro ist langweilig: Moto2-EM und SSP-WM

Neben seiner Verpflichtung in der Supersport-WM 2024 beim Triumph-Team Wepol Racing wird Jorge Navarro auch die diesjährige Moto2-EM bestreiten. Zwölf Rennwochenenden sind dem Spanier einfach nicht genug.

Nach einer soliden Debüt-Saison in der Supersport-WM mit Ten Kate Yamaha (WM-Siebter, ein Podium) unterschrieb Jorge Navarro für 2024 Anfang Dezember beim neu formierten tschechischen Team WPR Wepol Racing, das sich für den Einsatz der Triumph Street Triple 765 RS entschied. Der 28-Jährige wusste in etwa, worauf er sich einlässt, denn den Dreizylinder-Motor kennt er aus der Moto2-WM, wo Triumph seit 2019 Motorenlieferant ist. Beim Saisonauftakt in Australien sorgte Navarro als Siebter im ersten Lauf für das beste Einzelergebnis des britischen Herstellers.

Aber die Supersport-WM 2024 ist nicht seine einzige Verpflichtung: Parallel zur seriennahen Weltmeisterschaft nimmt Navarro mit Forward Racing auch an der Moto2-EM teil. «Dieses Angebot erhielt ich um die Weihnachtszeit herum. Ich habe darüber nachgedacht und sah mehr Vor- als Nachteile. Es hilft mir, meine Performance zu verbessern», sagte Navarro im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Für mich ist es eine gute Gelegenheit, in Schwung zu bleiben. Im Supersport haben wir weniger Rennen als früher in der Moto2 und ich vermisse das. Also ist diese Meisterschaft eine gute Lösung für mich. Ich tue, was mir Spaß macht.»

Der Kalender der Supersport-WM 2024 umfasst zwölf Meetings mit je zwei Rennen, die diesjährige Moto2-WM besteht dagegen aus 21 Events! Der Kalender der Moto2-WM umfasst überschaubare sieben Wochenenden.

«Wegen Terminkonflikten mit der Supersport-WM werde ich aber nicht an allen Terminen Zeit haben, dafür planen wir einige Wildcards», verriet der Triumph-Pilot. «Ich bin wirklich glücklich, dieses Projekt mit Forward zu starten. Einerseits kann ich meine Erfahrung einbringen und bei der Entwicklung des Motorrads helfen, andererseits bekomme ich die Möglichkeit, ein Moto2-Motorrad zu fahren, was mein größter Wunsch ist. Ob ich eines Tages in die Moto2 zurückkehren werde, steht in den Sternen. Momentan steht die Supersport-WM für mich im Fokus.»

Tatsächlich wird Navarro lediglich den ersten Saison-Event in Misano verpassen, weil am selben Wochenende das Supersport-Meeting in Assen stattfindet.