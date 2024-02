RT Motorsport by SKM: SSP-Debüt mit Triumph geglückt

© WRP RT Motorsport by SKM Triumph

Das deutsch-niederländische Triumph-Team WRP RT Motorsport by SKM hat das offizielle Werksteam beim Saisonauftakt der Supersport-WM 2024 auf Phillip Island in den Schatten gestellt. John McPhee belegt den achten WM-Rang.

Seit der Einführung des Next-Generation-Reglements in der Supersport-WM 2022 mischt Triumph wieder in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft mit, zum Einsatz kommt die Street Triple 765 RS. Seit diesem Jahr ist neben dem vom britischen PTR-Team organisierten Werksauftritt ein zweites Team am Start. RT Motorsport by SKM ist eine Kooperation des Niederländers Rob Vennegoor und dem Deutschen Frank Krekeler. Hauptsponsor ist Wepol Racing Parts aus Tschechien, kurz WPR.

Während sich Vennegoor um das Marketing, die Sponsoren und die Außendarstellung kümmert, ist Krekeler der Mann für die Technik. Der Grevener ist Mitinhaber des Tuning-Spezialisten SKM. Gemeinsam wurden bereits mehrere Siege in der 300er-Weltmeisterschaft sowie zwei Titel in Folge in der IDM gewonnen.

Bester Triumph-Pilot der vergangenen zwei Jahre war Stefano Manzi. Der Italiener holte als WM-Sechster 2022 einen Sieg und vier weitere Top-3-Ergebnisse. Aber Manzi wechselte nach einer Saison zu Ten Kate Yamaha. Sein Nachfolger Niki Tuuli wurde 2023 mit nur einem Podium WM-Achter.

2024 tritt PTR Triumph mit Tom Booth-Amos und Ondrej Vostatek an. Ein vielversprechendes Fahrer-Duo hat WRP Triumph verpflichtet: John McPhee und Jorge Navarro haben in der Moto3 Siege und Podestplätze erreicht; beide wechselten vor einem Jahr in die Supersport-WM.

Auf Phillip Island machte sich die Qualität bemerkbar: Navarro war in der Superpole (9.) und im ersten Lauf (7.) bester Triumph-Pilot, McPhee im zweiten Rennen (8.) und in Addition aller Punkte ist der Schotte als Neunter (punktgleich mit dem Siebten) auch in der Gesamtwertung das Aushängeschild des britischen Herstellers.

«Nach etwas Pech im Qualifying bin ich im ersten Rennen von Platz 21 gestartet. Ich war glücklich, dass ich mich bis auf Platz 8 nach vorn arbeiten konnte», erzählte der 29-Jährige. «Nach dem neuen Format bedeutet meine schnellste Rundenzeit im Rennen, dass ich im zweiten Lauf von Platz 7 starten konnte. Am Ende stehe ich nach der ersten Runde in Australien mit soliden Punkten da. Ich bin zufrieden, wie die Tage auf der Strecke gelaufen sind. Ich habe gute Fortschritte mit dem Motorrad gemacht und hatte in beiden Rennen eine gute Pace.»