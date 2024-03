Dorna kontert: Den SSP-Teams fehlt es an Glauben 08.03.2024 - 14:29 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Die Supersport-WM bildet in Europa den Abschluss des Renntags

Beim Auftakt der Supersport-WM in Australien äußerten einige Teams Bedenken wegen des neuen Zeitplans. Andere sehen in diesem eine Aufwertung des Tagesablaufs für die Fans an der Rennstrecke.