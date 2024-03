Simone Corsi (Ducati) stapelt tief: «Top-10 wäre gut»

Beim Europaauftakt der Supersport-WM 2024 in Barcelona ergänzen die Piloten der WorldSSP Challenge die Startaufstellung. Einer von ihnen ist der frühere GP-Pilot Simone Corsi, der mit einer Ducati angreifen wird.

Dass er noch schnell Motorrad fahren kann, bewies Simone Corsi mit dem Gewinn der italienischen Supersport-Serie 2023 und auch mit sechsten Plätzen bei seinem Wildcard-Einsatz im Rahmen der Supersport-WM in Misano. Im Winter wechselte der 36-Jährige von der Yamaha R6 auf die Ducati 955 V2 und wird alle Europa-Events der Weltmeisterschaft bestreiten. Da es mit Phillip Island nur ein Überseerennen gibt, kann Corsi eine vordere Position in der Gesamtwertung erreichen.

Corsi testete zur Vorbereitung mit seinem Ducati-Team Renzi Corse in Jerez, Valencia und Vallelunga. «Nur noch ein paar Tage, dann werden wir das erste Rennen der Saison fahren», sagte der Italiener nach dem letzten Test unseren Kollegen von Corsedimoto. «Ich bin zufrieden mit dem Motorrad und dem Team. Das Gefühl ist gut, die Zeiten sind recht interessant. Als Referenz hatte ich Yari Montella, der dort seine Runden drehte, allerdings mit seinem Trainingsbike. Sein Einsatzmotorrad ist sicherlich leistungsfähiger. Ich wäre gerne zeitgleich mit ihm gefahren, um ihn auf der Ducati zu sehen.»

Montella führt die Supersport-WM 2024 mit zwei Siegen beim Saisonauftakt auf Phillip Island an. Für Corsi ist der Barni-Pilot ein heißer Anwärter auf den Titel. «In Anbetracht seiner hervorragenden Rennen in Australien ist Montella der Referenzfahrer in dieser Kategorie. Er hat einen guten Schritt nach vorn gemacht», fiel Corsi auf. «Yari war schon immer ein schneller Fahrer und dieses Jahr auf Phillip Island habe ich ihn sehr entschlossen wahrgenommen. Er wird zusammen mit Stefano Manzi und anderen Jungs einer der Anwärter auf den Titel sein. Auch für mich wird er die Referenz sein.»

Für Corsi ist es die erste Supersport-Saison als Stammfahrer. Als langjähriger GP-Pilot mit der Erfahrung aus 13 (!) Saisons in der Moto2 sind die Erwartungen an seine Person hoch. «Ich erwarte viel von mir selbst», versicherte der Ducati-Pilot. «Die Erwartungen sind hoch, aber wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben, denn es ist die erste WM-Erfahrung für das Team und meine erste Saison in der Supersport-WM. Die anderen Teilnehmer haben schon ein Rennwochenende hinter sich, also haben sie mehr Daten als wir. Ein Top-10-Platz kann schon gut sein, damit wären wir zufrieden.»