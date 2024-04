Nur für Adrian Huertas (Ducati) war das Chaos perfekt

Der große Gewinner des chaotischen Supersport-Meetings in Assen heißt Adrian Huertas. Der Ducati-Pilot kam als WM-Fünfter zum dritten Saisonrennen und übernahm mit einem Sieg und einem zweiten Platz die Führung.

Als Nachfolger von Supersport-Weltmeister Nicolò Bulega weiß Adrian Huertas um seine Chance in diesem Jahr. Doch der stürzte beim Saisonauftakt auf Phillip Island im ersten Lauf und bei seinem Heimrennen in Barcelona im zweiten Rennen erneut. Vor dem Meeting in Assen hatte der 300er-Weltmeister von 2021 bereits 35 Punkte Rückstand auf Leader Yari Montella (Ducati).

Beim Meeting in Assen schaffte Huertas das fast Unmögliche: Von Startplatz 3 brauste der 20-Jährige im ersten Rennen zum Sieg, im zweiten Lauf wurde er hinter Lokalmatador Glenn van Straalen Zweiter. Und weil die Piloten vor ihm in der Gesamtwertung mindestens in einem Rennen patzten, spülten die chaotischen Bedingungen den Spanier mit 86 Punkten an die WM-Spitze!

«Ein unglaubliches Wochenende», strahlte Huertas im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir konnten mit allen Bedingungen umgehen und waren konkurrenzfähig, egal ob im Nassen oder im Trockenen. Wir haben eine starke Form erreicht, daran haben wir nach meinem Sturz in Barcelona auch hart gearbeitet und sind jetzt WM-Führende.»

Die Piloten der Supersport-WM hatten es in Assen besonders schwer. Wirklich jede Session fand auf einer mindestens noch stellenweise feuchten Piste statt. Im zweiten Rennen setzte der Regen in der Startaufstellung ein und es musste ein Reifenwechsel absolviert werden.

«Das zweite Rennen war schwierig und ich wollte für den Sieg kein großes Risiko eingehen. Also gab ich mich mit Platz 2 zufrieden», erklärte der Aruba.it Ducati-Pilot. «Ich bin super zufrieden. Mein Team hat beim Reifenwechsel perfekt gearbeitet. Sie waren ganz ruhig und das gab mir ein gutes Gefühl. Ich vertraute meinem Gefühl, denn letztlich fahren wir um die Weltmeisterschaft und nicht um jeden einzelnen Sieg. Jetzt führe ich die Gesamtwertung an und dadurch bin ich zwangsläufig einer der Favoriten auf den Titel. Wir sind stark und ich denke ganz klar, dass wir eine echte Chance haben, den Titel zu gewinnen.»