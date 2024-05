Marcel Schrötter (31): Spontaner Moto2-Test in Jerez

MV Agusta-Ass Marcel Schrötter sprang kurzfristig beim eintägigen Moto2-Test auf dem Circuito de Jerez bei Italtrans Racing ein. Das Pirelli-Wissen des derzeit Vierten der Supersport-WM 2024 war gefragt.

Nachdem am Sonntagabend feststand, dass der Italiener Dennis Foggia aus dem Italtrans-Racing-Team den Test am Dienstag wegen einer Verletzung am Ellbogen nicht bestreiten kann, läutete bei Marcel Schrötter das Telefon, ob er nach Jerez kommen möchte. Schrötter holte sich umgehend das Okay von seinem Supersport-WM-Team MV Agusta Reparto Corse und auch von den Verantwortlichen der Edelschmiede aus Varese. Italtrans konnte die Reise nach Südspanien für ihn buchen.

«Dieser Test war für viele Teams sehr, sehr wichtig, da die Saison praktisch noch am Anfang steht und die Wintertests für viele nicht ausreichend waren», begann Schrötter im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Mit der Umstellung auf die Pirelli-Reifen haben alle, von den Fahrern bis zu den Technikern, eine Menge Fragezeichen im Kopf. Deshalb war es auch für das Italtrans-Racing-Team wichtig, dass Dennis' Motorrad bei diesem Test nicht in der Garage stand, sondern gefahren wurde», hielt der Bayer fest.

«Zusammen mit KALEX, zu denen ich nach wie vor ein gutes Verhältnis habe, erhielt ich am Sonntagabend einen Anruf, ob ich nicht einspringen möchte, da ich viel Moto2-Erfahrung und auch eineinhalb Jahre mit Pirelli-Reifen habe. Das könnte für alle interessant sein und ich könnte vielleicht helfen. So kam dieser Auftrag für mich zustande und es war auch für KALEX extrem wichtig zu wissen, in welche Richtung es gehen soll oder muss. Es war sowohl für KALEX als auch für das Team wichtig, eine neutrale Meinung zu bekommen.»

Schrötter, der aktuell in der Supersport-Weltmeisterschaft um den Titel kämpft, zeigte sich dankbar gegenüber seinen aktuellen Arbeitgebern: «Ein großes Dankeschön an MV Agusta und meinen Teamchef Andrea Quadranti, dass sie mir die Erlaubnis gegeben haben, zu fahren. Das ist keine Selbstverständlichkeit und ich denke, jeder würde es verstehen, wenn ich keine Erlaubnis bekommen hätte. Denn es kann jederzeit etwas passieren. Also nochmals vielen Dank an sie und natürlich auch an KALEX und Italtrans, dass sie an mich gedacht und mir diese Aufgabe anvertraut haben. Es war eine schöne Gelegenheit für mich, in dieses Fahrerlager zurückzukehren, auch wenn es nur für einen Tag war. Es ist nicht selbstverständlich, eine solche Rennmaschine fahren zu dürfen, schon gar nicht in diesem Umfeld.»

Trotz beschränkter Testzeit erkannte er recht schnell die Unterschiede bezüglich des Verhaltens der italienischen Reifen: «Das Gefühl mit den Pirelli auf der Moto2 war definitiv anders als das, was ich von meiner Supersport-Maschine gewohnt bin. Ich kann jetzt verstehen, warum einige Leute, die selbst viel Erfahrung mit Pirelli haben, sei es durch Training mit Superbikes oder anderweitig, sagen, dass es anders ist. Es ist keine neue Welt, aber die Reifen verhalten sich ein wenig anders. So war es auch für mich eine Umstellung, denn die Moto2-Kalex hat auch ganz andere Eigenschaften. Sowohl der MV-Agusta- als auch der Moto2-Motor sind Dreizylinder, aber das Chassis ist grundlegend anders. Das Feedback, das vom Motorrad kommt, ist anders.»

«Nichtsdestotrotz ist die DNA der Rennmaschine immer noch die gleiche, wie ich sie kenne, weshalb ich schnell ein Gefühl dafür entwickeln konnte. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wie man das Motorrad mit den Pirelli-Reifen fährt. Um ehrlich zu sein, habe ich es erst verstanden, als ich in der zweiten Session einem oder zwei schnellen Fahrern gefolgt bin. Ich sah, wie man das Motorrad mit diesen Reifen schnell fahren kann und wurde schneller. Dieser Stil ist definitiv anders als der, den wir damals gefahren sind. Man muss aber sagen, dass es für mich nicht um Rundenzeiten ging, aber in der zweiten Session waren wir wirklich auf einem guten Weg, was die Abstände zum Mittelfeld angeht.»

Am Ende des Tests war Schrötter mit der erledigten Arbeit und seiner Leistung zufrieden: «So gesehen war es für mich in Ordnung, wenn man bedenkt, dass ich ohne Vorkenntnisse oder Testfahrten ankam und alle anderen Fahrer vom Rennwochenende noch gut in Form waren. Abgesehen davon haben wir einen guten Job gemacht. Zusammen mit dem Team haben wir uns um alles gekümmert, was auf der Liste stand. Wir haben viele Dinge ausprobiert, aber es ging nie darum, die richtige Einstellung für mich zu finden. In der letzten Session waren wir nur auf gebrauchten Reifen unterwegs, um diesbezüglich Feedback zu bekommen.»

«Ich hoffe, ich konnte dem Team und KALEX helfen. Ich denke, ich habe einen guten Job gemacht. Natürlich wäre es cool gewesen, wenn wir ein paar Leute mehr hätten ärgern können. Aber darum ging es nicht, auch wenn es meiner Rennfahrernatur gefallen hätte. Denn ich bin ein Racer, und wenn die Uhr tickt, erst recht. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es für mich eine vorübergehende Rückkehr in die Moto2 war, die, wie wir alle wissen, die am härtesten umkämpfte Kategorie der Welt ist, war es okay, was am Ende des Tages auf dem Papier stand. Als Team waren wir an einem Punkt, an dem wir sagen konnten, jetzt könnten wir einen zweiten oder dritten Testtag machen, denn es gibt so viele Informationen zu sammeln und auszuprobieren, und verschiedene Kombinationen, die auch für mich sehr interessant wären. Aber ein Tag mit nur drei, etwas mehr als einstündigen Sitzungen, ist dafür nicht ausreichend. Nichtsdestotrotz konnten wir in dieser kurzen Zeit eine Menge erreichen, und ich denke, es brachte positive Ergebnisse für alle Beteiligten. In jedem Fall war es eine interessante Erfahrung für mich.»