Jorge Navarro verlässt Triumph – und geht zu Ducati

Nach den ersten sechs Rennen der Supersport-WM 2024 liegt Jorge Navarro auf dem neunten Gesamtrang. Der Spanier kam zu der Überzeugung, dass er im Team WRP Triumph nicht die besten Voraussetzungen hat.

In dieser Saison sehen wir seit der Einführung der Next-Generation-Regeln in der Supersport-WM erstmals zwei Triumph-Teams. Zur PTR-Truppe von Simon Buckmaster (Vostatek, Booth-Amos) kam das tschechische Team WRP hinzu, das dank Tuner SKM auf technische Unterstützung aus Deutschland bauen kann.

WRP ging mit dem Spanier Jorge Navarro und dem Schotten John McPhee in die ersten drei Events des Jahres, sie liegen nach sechs Rennen auf den WM-Rängen 9 und 11 und damit deutlich vor den PTR-Piloten, die 21. und 29. sind.

Seit seinem Einsatz als Ersatzfahrer in der Moto2-WM mit dem Forward-Team wird kolportiert, Navarro arbeite an der Rückkehr in die mittlere GP-Kategorie. Jetzt wurde öffentlich, dass sich der 28-Jährige und das Team WRP Triumph getrennt haben und Navarro zu Ducati wechselt! Jorge wird im Orelac-Team den Platz des früheren Vizeweltmeisters Lorenzo Baldassarri einnehmen, der sich nach einem Jahr in der Superbike-WM schwer tut in der Supersport-Klasse und erst sieben Punkte zusammengeklaubt hat.

Wie es mit Baldassarri sportlich weitergeht, ist unklar. Wer den Platz von Navarro bei WRP Triumph einnehmen wird, dürfte bis Anfang nächster Woche klar sein.