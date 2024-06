Marcel Schrötter (31) nach Highsider: «Wie gerädert»

Beim zweitägigen Supersport-Test in Misano flog Marcel Schrötter mit einem Highsider von seiner MV Agusta F3 800. Auch nach einigen Tagen spürt der Bayer noch die Folgen des Sturzes.

Sechs Wochen nach dem Meeting in Assen unterbrach der Misano-Test am 30./31. Mai die noch bis zum 14. Juni dauernde Pause der Supersport-WM 2024. Für Marcel Schrötter war es eine willkommene Gelegenheit, wieder in Schwung zu kommen und an einem verbesserten Set-up für das Rennwochenende an der Adria zu arbeiten.

Nicht nur das Wetter spielte dem MV Agusta-Piloten einen Streich (am Freitag regnete es mehrfach), auch ein Sturz kostete wertvolle Zeit auf der Rennstrecke.



«Der Highsider war ziemlich heftig und es dauerte eine Weile, das Motorrad zu reparieren», berichtete der langjährige Moto2-Pilot. «Ein paar Tage nach dem Test fühle ich mich immer noch etwas gerädert, deshalb bin ich froh, dass ich mich diese Woche etwas entspannen kann. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, als ich gestürzt bin.»

Obwohl sich der 31-Jährige für das vierte Saisonmeeting gut vorbereitet sieht, würde er die verlorene Zeit gerne mit einem weiteren Testtag dranhängen.



«Leider haben wir mit dem Setting nicht ganz die Fortschritte gemacht, die ich mir erhofft hatte», grübelte Schrötter. «Am Ende wäre vielleicht ein zusätzlicher Tag gut und wichtig für uns gewesen, denn wir konnten unser Programm nicht ganz so durchziehen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Mein Gesamtfazit ist, dass wir für das kommende Rennwochenende in Misano dennoch gut vorbereitet sind.»