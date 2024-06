Yari Montella (Ducati): Neue Gabel für Heimrennen

Von den elf beim Misano-Test anwesenden Supersport-Piloten fuhr Yari Montella die zweitbeste Zeit. Der Ducati-Pilot setzt an seiner V2-Panigale Federelemente aus Thailand ein, von denen er sich viel verspricht.

Yari Montella fährt in diesem Jahr seine dritte Saison in der Supersport-WM und seine zweite im Ducati-Team Barni Racing. Der Italiener startete in Australien mit einem Doppelsieg furios in die neue Saison, in Barcelona und Assen erreichte er aber nicht mehr das Podest.

Beim zweitägigen Misano-Test wurde der Grundstein gelegt, um beim Heimrennen vom 14. bis 16. Juni wieder in Schlagdistanz zum Sieg zu kommen. Montella fuhr am ersten Tag in 1:37,222 min die beste Supersport-Zeit; ohne Verbesserungen rutschte der Ducati-Pilot am Freitag auf Platz 3 ab.

«Ein guter Test. Am Donnerstag war ich schnellster Supersport-Pilot und am Schluss waren Huertas, Manzi und ich sehr dicht beieinander. Ich habe mich auch gefreut, nach so langer Zeit wieder auf mein Motorrad zu steigen», sagte Montella im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es war wichtig, dass wir vor dem nächsten Rennen einen Test hatten. Wir haben uns intensiv mit einer geänderten Gabel beschäftigt, an der wir neue Innereien ausprobiert haben.»

Interessantes Detail: Barni Racing vertraut in der Superbike-WM auf die Federelemente von Öhlins, für das Projekt in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft werden aber Bauteile von YSS aus Thailand verwendet. Das 1983 gegründete und TÜV-Rheinland-zertifizierte Unternehmen wuchs schnell zu einem internationalen Player auf und etablierte vor 20 Jahren ein Entwicklungszentrum in Europa.

«Die neuen Komponenten von YSS haben mir gefallen – wir sind immer auf der Suche nach Verbesserungen», betonte Montella. «Leider haben wir aber keine Rennsimulation durchführen können. Wir wollten das am Freitagnachmittag tun, aber dann kam der Regen. Aber das macht im Grunde nichts, weil wir wissen, dass wir eine gute Race-Pace haben. Auch auf eine schnelle Runde stehen wir gut da, deshalb bin ich mit dem Test zufrieden.»