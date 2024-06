Marcel Schrötter wollte es erzwingen: Highsider

Beim zweitägigen Misano-Test war auch Supersport-Ass Marcel Schrötter mit seiner MV Agusta dabei. Einen Sturz per Highsider überstand der Bayer glimpflich.

Elf Supersport-Piloten mischten sich beim Misano-Test unter die Teilnehmer, einer von ihnen Marcel Schrötter vom Team MV Agusta Reparto Corse. Die schnellste Zeit dieser Kategorie fuhr Ducati-Pilot Adrian Huertas in 1:37,028 min, Schrötter büßte in 1:37,662 min 0,6 sec ein.

Für den 31-Jährigen standen die Rundenzeiten jedoch nicht im Mittelpunkt. Vielmehr galt es Dinge auszuprobieren, für die sonst keine Zeit ist.



«Es ist zwar mein zweites Jahr auf dem Motorrad, wir haben aber nur wenig getestet», betonte Marcel. «An den Rennwochenenden mit der Superpole und zwei Rennen hat man keine Zeit für Experimente. Im Grunde muss man ins Training mit einem guten Set-up starten und darf nur noch kleine Anpassungen vornehmen. Ich bin dankbar, dass wir diesen Test machen konnten. Unsere Hauptrivalen in der Meisterschaft waren auch da und wenn wir gefehlt hätten, wären wir am Rennwochenende einen Schritt zurück gewesen.»

Der Bayer fuhr in den bisher acht Rennen vier Podestplätze ein und belegt in der Gesamtwertung mit nur zwei Punkten Rückstand auf WM-Leader Huertas den vierten Rang. Beim zweitägigen Test verhagelte das Wetter und ein Sturz die Pläne des MV Agusta-Piloten.



«Manchmal möchte man mehr testen, manchmal kann man das nächste Rennen gar nicht abwarten – wir sind irgendwo dazwischen. Der Regen kam uns am Freitag dazwischen, aber am Donnerstag konnten wir unseren Plan umsetzen», berichtete Schrötter. «Wir haben einige Dinge probieren können und hatten einen normalen ersten Tag auf der Piste. Es lief ziemlich okay. Wir konzentrierten uns nicht auf Rundenzeiten, sondern suchten nur das gute Gefühl. Am Freitag wollten wir dann eigentlich ein paar aufwändigere Sachen testen, aber dann kam der Regen.»

Schrötter weiter: «Leider hatte ich dann noch einen Highsider in Kurve 8. Es kamen mehrere Dinge zusammen: Ich war nicht rundum zufrieden mit dem Motorrad und auch nicht glücklich mit meinem Fahren und dem Gefühl auf dem Bike. Dabei habe ich es erzwingen wollen und fand mich in der Luft wieder. Abgesehen vom Sturz war die letzte Stunde nicht schlecht – auf dem Motorrad hatte ich keine Schmerzen. Wir konnten uns steigern, müssen unsere Änderungen jetzt aber noch einmal bestätigen.»