Enthüllt: Spezial-Design für Stefano Manzi in Misano

Was Glenn van Straalen beim Supersport-Meeting in Assen bekam, bekommt Stefano Manzi bei seinem Heimrennen auf dem Misano World Circuit. Ten Kate Yamaha spendiert dem Italiener ab Samstag ein besonderes Design.

Es ist eine schöne Tradition bei Ten Kate Racing, die Heimrennen ihrer Piloten mit einem speziellen Design zu würdigen. Besonders treffend war das in Assen, als nicht nur Glenn van Straalen vor seinen Landsleuten fuhr, sondern auch das in Nieuwleusen stationierte Yamaha-Team. Der Jubel kannte keine Grenzen, als der Niederländer im leuchtenden Orange im zweiten Supersport-Rennen als Sieger über die Ziellinie fuhr.

Zwei Monate später steht beim vierten Event der Supersport-WM 2024 das Heimrennen von Aushängeschild Stefano Manzi auf dem Programm. Wieder ist das Design gelungen und ein Blickfang. Ein helles Weiß ersetzt das typische Yamaha-Blau; das Farbenspiel harmoniert perfekt mit Hauptsponsor Pata – einem italienischen Snack-Hersteller.

Wir erinnern uns: Vor einem Jahr holte Manzi in Misano im ersten Lauf Platz 2, im zweiten Rennen den Sieg. In der Superpole am Freitagnachmittag qualifizierte sich der 25-Jährige aus Rimini auf Startplatz 3 in der ersten Reihe. Die Chancen stehen also gut, dass sich die Geschichte wiederholen kann.