Portimão: Ducati auf Pole, Schrötter in Reihe 3 09.08.2024 - 18:51 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Adrian Huertas holte sich in Portimao die vierte Pole-Position in der Supersport-WM 2024

Adrian Huertas (Ducati) sicherte sich beim Supersport-Meeting in Portimão die Pole-Position. Ein Lebenszeichen gab Can Öncü (Kawasaki) als Sechster. Marcel Schrötter nimmt das erste Rennen aus Reihe 3 in Angriff.