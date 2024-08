Portimão, Lauf 1: Montella dominierte – Schrötter 7.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2024 in Portimão wurde von Ducati-Pilot Yari Montella dominiert. Der Italiener verwies WM-Leader Adrian Huertas auf den zweiten Platz. Marcel Schrötter (MV Agusta) wurde Siebter.

Obwohl die Ducati Panigale V2 seit Most von der FIM eingebremst wird, holte sich WM-Leader Adrian Huertas in Portimão vor seinem Markenkollegen Yari Montella bereits die vierte Pole-Position 2024. Nur in Assen gewann mit Yamaha-Pilot Stefano Manzi ein anderes Fabrikat die Superpole-Session der Supersport-WM. Der Italiener komplettierte in Portugal im ersten Lauf als Dritter die erste Reihe.

Marcel Schrötter (MV Agusta) ging als Neunter in das erste Rennen, der Schweizer Marcel Brenner (Kawasaki) als 27.

Nach seinem schweren Sturz in der Superpole erhielt Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) Startverbot. Ebenfalls nicht am Start der Italiener Gabriele Giannini (Kawasaki), der die erforderliche Qualifikations-Hürde von 105 Prozent nicht erreichte.

Der Rennstart erfolgte um 16:30 Uhr Ortszeit bei immer noch 31 Grad Celsius. Nach zwei Runden hatte sich das Feld sortiert. Montella führte nach einem Blitzstart das Rennen souverän an. Unbedrängt fuhr der Italiener die schnellsten Zeiten und setzte sich von seinen Verfolgern ab. Nach vier Runden lag der Ducati-Pilot bereits um drei Sekunden vorn.

Derweil hatte WM-Leader Adrian Huertas keinen guten Start und musste sich zuerst gegen Manzi und dem zu Beginn starken Can Öncü (Kawasaki) durchsetzen, ehe er die Verfolgung seines Markenkollegen aufnehmen konnte. An diesem Tag war aber Montella stärker, der in 1:43,246 min die schnellste Rennrunde fuhr und mit 3,2 sec Vorsprung als Sieger die Ziellinie kreuzte.

Platz 3 schien Manzi sicher zu haben, doch ab Rennmitte kam Jorge Navarro dem Ten Kate-Piloten immer näher. Zu Beginn der letzten Runde ging der Spanier erstmals an Manzi vorbei, der aber entschieden konterte. Nach mehreren Überholmanövern und mit der Brechstange setzte sich der Italiener dann aber doch durch.

Marcel Schrötter verbesserte sich nach einem soliden Start bis auf die sechste Position, wurde dann aber von Yamaha-Pilot Valentin Debise auf Platz 7 verwiesen. Obwohl sich der Bayer mit seiner MV Agusta nicht abschütteln ließ, reichte es für den 31-Jährigen nicht für einen Konter. Die beste MV Agusta brachte – wie zuletzt häufiger – Federico Caricasulo vom Team Motozoo auf Platz 5 ins Ziel.

Nach seinem starken Beginn wurde Öncü bis auf Platz 11 durchgereicht; als Elfter wurde der Türke im italienischen Puccetti-Team damit bester Kawasaki-Pilot. Für das beste Finish von Triumph sorgte Lorenzo Baldassarri auf Platz 12.

Erstaunlich: Kaito Toba kämpfte im Mittelfeld mit der Honda CBR600RR auf Augenhöhe mit eigentlich konkurrenzfähigeren Motorrädern und wurde 14.

Die Hoffnung auf WM-Punkte erfüllte sich für Marcel Brenner (Kawasaki) als 21. im ersten Lauf nicht.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Manzi und Huertas in die erste Kurve. Dann Öncü, Navarro, Tuuli und Schrötter. Brenner auf 29. Sturz Antonelli.



Runde 1: Montella 0,5 sec vor Manzi, Öncü und Huertas. Schrötter auf Platz 8.



Runde 2: Schnellste Runde Montella in 1:43,464 min – der Barni-Pilot führt um 1,2 sec vor Manzi, Öncü und Huertas. Schrötter Siebter, Brenner 26.



Runde 3: Montella legt eine 1:43,428 min nach und führt um 2 sec. Manzi und Huertas kämpfen um Platz 2. Sturz Tom Booth-Amos (Triumph).



Runde 4: Montella in 1:43,360 min um 0,8 sec schneller als Huertas, der sich auf Platz 2 durchgesetzt hat. Schrötter weiter Siebter, eine Sekunde hinter Caricasulo.



Runde 5: Montella und Huertas jetzt mit identischen Rundenzeiten. Öncü kann den hohen Speed nicht mehr mitgehen und ist nur noch Sechster.



Runde 6: Montella in 1:43,246 min wieder schneller. Schrötter (7.) am Hinterrad von Öncü. Brenner auf 21. Bayliss fällt mit Defekt aus.



Runde 7: Montella 3,6 sec vor Huertas.



Runde 8: Navarro (4.) holt zu Manzi (3.) auf. Schrötter jetzt Sechster.



Runde 9: Schrötter (7.) unter Druck von Debise (7./Yamaha). Öncü wird durchgereicht – nur noch Achter.



Runde 10: Der Vorsprung von Montella auf Huertas liegt stabil bei 3,7 sec. Schrötter verliert Platz 6 an Debise.



Runde 11: Öncü nur noch Elfter – jetzt hat der Kawasaki-Pilot ein Polster von 5 sec auf Simone Corsi (12./Ducati).



Runde 12: Manzi und Navarro kämpfen um den letzten Platz auf dem Podium. Schrötter (7.) lässt sich von Debise (6.) nicht abschütteln. Von hinten droht dem Deutschen keine Gefahr. Brenner weiter auf 21.



Runde 13: Navarro 0,6 sec hinter Manzi. Caricasulo einsam auf Platz 5.



Runde 14: Montella 3,9 sec vor Huertas und 9,5 sec vor Manzi/Navarro.



Runde 15: Überraschung – Honda-Pilot Kaito Toba auf Platz 15!



Runde 16: Montella nimmt Speed heraus. Navarro (4.) in Schlagdistanz zu Manzi.



Letzte Runde: Montella gewinnt vor Huertas und Manzi. Schrötter Siebter.