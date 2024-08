Portimão, Lauf 2: Ducati-Sieg, Strafe für Schrötter

Das Meeting der Supersport-WM 204 in Portimão endete mit dem zweiten Sieg von Ducati-Pilot Yari Montella. WM-Leader Adrian Huertas stürzte. Marcel Schrötter (MV Agusta) erhielt eine Strafe und wurde als Achter gewertet.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Mit Lauf-1-Sieger Yari Montella, WM-Leader Adrian Huertas und Jorge Navarro nimmt Ducati die komplette erste Reihe in Beschlag. Bester Nicht-Ducati-Pilot war Can Öncü (Kawasaki) auf Startplatz 4. Für Marcel Schrötter (MV Agusta) ging Lauf 2 von Platz 9 aus Reihe 3 los. Nicht am Start war der Schweizer Marcel Brenner (Kawasaki).

Das Wetter bei Rennstart um 17:30 Uhr Ortszeit weiterhin schweißtreibend heiß. Die Führung riss zunächst Montella an sich, doch Huertas folgte dem Italiener wie ein Schatten und überholte seinen Markenkollegen in Runde 7. Doch der WM-Leader stürzte nur zwei Runden später und holte als Zwölfter nur zwei WM-Punkte. Fortan hatte Montella leichtes Spiel. Mit 5,9 sec Vorsprung holte sich der Barni-Pilot auch den Sieg im zweiten Lauf. Das Podium komplettierten die Yamaha-Piloten Stefano Manzi und Valentin Debise.

In der Gesamtwertung führt zwar weiterhin Huertas, der Vorsprung des Spaniers auf Montella ist jedoch auf 20 Punkte geschrumpft.

Ein einsames Rennen fuhr Federico Caricasulo, der als Vierter die beste MV Agusta ins Ziel brachte. Marcel Schrötter (MV Agusta) lag zeitweise nur auf der zehnten Position, legte aber im letzten Renndrittel zu und kreuzte als Siebter die Linie – der Bayer verpasste Platz 5 um nur 0,8 sec. Doch Schrötter erhielt nachträglich eine Strafe wegen gefährlicher Fahrweise und kam als Achter in die Wertung.

Die beste Kawasaki brachte Can Öncü auf Platz 7 ins Ziel. Für Triumph sorgte John McPhee als Neunter für das beste Finish. Keine Punkte gab es für Honda und QJ Motor.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Navarro und Huertas in die erste Kurve, dann Öncü, Manzi und Caricasulo. Schrötter auf Platz 8.



Runde 1: Montella 0,6 sec vor Huertas



Runde 2: Huertas (2.) in 1:43,578 min der schnellste Mann auf der Strecke. Schrötter (9.) verliert Platz 8 an Mahias. Sturz Tuuli.



Runde 3: Montella und Huertas 1,4 sec vor Navarro und 2,8 sec vor Manzi. Sturz Baldassarri.



Runde 4: Öncü hinter Caricasulo auf Platz 7 zurückgefallen. Schrötter (9.) schon mit 8 sec Rückstand.



Runde 5: Die Top-2 fahren 0,5 sec schneller als die Verfolger – über eine Sekunde schneller als Schrötter (9.).



Runde 6: Huertas (2.) am Hinterrad von Montella. Toba gestürzt.



Runde 7: Huertas hat die Führung übernommen und fährt sofort einige Meter Vorsprung heraus. Debise und Manzi kämpfen um Platz 4.



Runde 8: Huertas 0,4 sec vor Montella und 6,8 sec vor Manzi (3.). Sturz Navarro auf Position 3 liegend. Schrötter hinter van Straalen auf Platz 9 zurückgefallen.



Runde 9: Huertas an derselben Stelle gestürzt wie zuvor Navarro! Montella wieder einsam in Führung.



Runde 10: Montella führt um 6,5 sec vor den Yamaha-Piloten Manzi und Debise. Vierter Caricasulo (MV Agusta). Schrötter (9.) mit Anschluss bis Platz 7.



Runde 11: Huertas (18.) setzt das Rennen fort und kann noch die Punkteränge erreichen. Mahias, van Straalen und Öncü kämpfen um Platz 5.



Runde 12: Montella kontrolliert seinen Vorsprung. Debise (3.) kann Manzi (2.) nicht mehr folgen.



Runde 13: Schrötter (9.) fährt seine persönlich schnellste Runde und holte zur Gruppe, die um P5 kämpft, auf.



Runde 14: Schrötter hat McPhee überholt und ist Achter. Huertas auf Platz 15 angekommen.



Runde 15: Die Top-3 unverändert. Schrötter am Hinterrad von Öncü (7.).



Runde 16: Schrötter bremst Öncü aus und ist Siebter.



Letzte Runde: Montella gewinnt souverän vor Manzi und Debise. Schrötter Siebter. Huertas wird noch Zwölfter.