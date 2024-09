Supersport-WM: Das stärkste Ducati-Team fehlt 2025

Durch den Wechsel von Supersport-WM-Leader Adrian Huertas in die Moto2-Klasse werden sich die Prioritäten für das Team Aruba.it Ducati für nächste Saison verschieben.

2022 wurden in der Supersport-WM die «Next Generation Bikes» eingeführt, das sind Maschinen mit mehr Hubraum, als bis dahin in dieser Klasse erlaubt war. Ducati setzt seither die Panigale V2 mit 955 ccm ein. Im ersten Jahr wurde Nicolo Bulega hinter Domi Aegerter, Lorenzo Baldassarri und Can Öncü WM-Vierter, 2023 gewann der Italiener 16 von 24 Rennen und wurde Champion.

Der 21-jährige Adrian Huertas knüpft in dieser Saison nahtlos an diese Erfolgsgeschichte an: In den bislang 14 Rennen dieser Saison stand er elfmal auf dem Podium, achtmal als Sieger. Vor den Läufen in Magny-Cours an diesem Wochenende führt der Spanier die Gesamtwertung mit 20 Punkten Vorsprung auf Markenkollege Yari Montella an.

Huertas hat schon länger gesagt, dass er kein Interesse an einer weiteren Saison in der Supersport-WM hat und zu den Superbikes aufsteigen möchte. Dann tat sich für ihn die Chance im Moto2-WM-Team von Italtrans auf, die Italiener drängten auf eine schnelle Entscheidung und Huertes unterschrieb diese Woche.



Damit wird der beste Platz im Supersport-Paddock für 2025 frei.

«Wir müssen schauen, ob wir einen Fahrer finden, auf den wir mit Zuversicht setzen können», sagte Aruba-Teameigentümer Stefano Cecconi am Freitag im offiziellen Livestream von Promoter Dorna. «Sonst macht es keinen Sinn.»

Nach außen wird kommuniziert, dass die Entscheidung, ob das Supersport-Team auch nächstes Jahr dabei ist, in der Woche nach Magny-Cours getroffen wird. Intern scheint sie bereits gefällt. «Es gibt keinen Fahrer, der sich anbietet», sagte ein Ducati-Insider gegenüber SPEEDWEEK.com. «Einen aus der 300er-Klasse kannst du nicht auf dieses Motorrad setzen.»

Cecconi hat gegenüber diesem Motorsport-Portal verlauten lassen, dass er sich 2025 mit seinem Team auf je zwei Fahrer in der Superbike- und MotoE-WM konzentriert.

«Wir machen Supersport nicht, nur um an einer weiteren Meisterschaft teilzunehmen», betonte der Norditaliener. «Unser Ziel ist, eine Junior-Klasse zu haben, wie das früher mit Superstock der Fall war. Als es Superstock nicht mehr gab, hatten wir kein Motorrad, um in einer anderen Klasse anzutreten. Jetzt ist es möglich, unser damaliges Projekt in der Supersport-WM fortzuführen. Wir haben Nicolo Bulega gefunden und er hat sich als gute Idee erwiesen. Supersport machen wir nur, wenn wir ein junges Talent haben, das wir für Superbike aufbauen können. Wenn wir jemanden finden, den wir mögen und mit dem wir weitermachen wollen, dann bleibt unser Programm wie bisher. Ist das nicht der Fall, könnten wir uns anders entscheiden. Das hat nichts mit Budget oder Sponsoren zu tun, sondern mit dem Sport selbst. Ich brauche einen Fahrer, an den ich glaube.»