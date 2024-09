Magny-Cours: Marcel Schrötter sorgte für rote Flaggen 06.09.2024 - 12:33 Von Ivo Schützbach

© worldsbk.com Marcel Schrötter musste seine MV Agusta abstellen

Das einzige freie Training der Supersport-WM in Magny-Cours wurde am Freitagmittag nach einem Motorschaden an Marcel Schrötters MV Agusta länger unterbrochen. Stefano Manzi (Yamaha) fuhr Bestzeit.