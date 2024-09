Magny-Cours, Lauf 1: Ducati-Triumph, Schrötter 17.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2024 in Magny-Cours wurde von Ducati-Pilot Niki Tuuli dominiert. Für Marcel Schrötter (MV Agusta) war das auf feuchter Piste gestartete Rennen ein Desaster.

Weil es am Samstag zur Rennzeit des ersten Laufs der Supersport-WM sintflutartig und unaufhörlich regnete, wurde das Rennen mit reduzierter Distanz von 12 Runden auf Sonntagmorgen verschoben. Um 9:45 Uhr – wenn normalerweise das Warm-up geplant war – zeigte das Thermometer frische 16 Grad, doch die Sonne schien.

Am trockenen Freitag sicherte sich Adrian Huertas die Pole-Position für den ersten Supersport-Lauf in Magny-Cours. Die erste Startreihe komplettierten Lokalmatador Lucas Mahias (Yamaha) und Jorge Navarro (Ducati). Marcel Schrötter (MV Agusta) ging als Neunter ins Rennen.

Der Asphalt war bei Rennstart noch feucht, was insbesondere für den Start und die erste Runde kritisch war. Die meisten Teilnehmer entschieden sich für Slicks.

Lucas Mahias (Yamaha) gewann den Start, aber ebenso spektakulär stürzte der Franzose in Kurve 2. Fortan leistete Landsmann Valentin Debise (Yamaha) die Führungsarbeit, aber der Evan Bros-Pilot hatte Regenreifen montiert und war ab Rennmitte gegen die Piloten mit Slicks chancenlos.

Ab Runde 7 führte Niki Tuuli (Ducati) das Rennen an. Der Finne hatte unendliches Vertrauen in die Bedingungen und fuhr mindestens eine Sekunde schneller als der Rest. Fehlerfrei und souverän gewann der erstmals seit Mandalika 2022 wieder ein Supersport-Rennen.

Um die restlichen Podiumsplätze entbrannte ein spannender Kampf mit bis zu fünf Piloten. Am Ende fuhr Federico Caricasulo (MV Agusta) als Zweiter über die Ziellinie, Assen-Sieger Glenn Van Straalen (Yamaha) wurde Dritter. WM-Leader Adrian Huertas verpasste als Vierter das Podium.

Can Öncü nutzte die kritischen Bedingungen für ein starkes Ergebnis – der Türke brachte die Kawasaki auf der fünften Position ins Ziel. Punkte gab es für Honda durch Khairul Idham Bin Pawi auf Platz 15.

Marcel Schrötter kam mit den Bedingungen nicht zurecht. Mit 46sec Rückstand strandete der MV Agusta-Pilot außerhalb der Punkte auf Platz 17.

So lief das Rennen:

Start: Mahias vor Huertas und Montella in die erste Kurve – aber der Franzose stürzt in Kurve 2. Schrötter Elfter.



Runde 1: Debise hat den Platz seines gestürzten Landsmannes eingenommen, dann Huertas und Luke Power. Die rutschigen Verhältnisse mischen das Feld durcheinander. Schrötter nur auf 22.



Runde 2: Debise ist mit Regenreifen um 3,3 sec enteilt, dann Power, Manzi und Huertas. Schrötter (21.) beginnt, sich wieder nach vorn zu arbeiten.



Runde 3: Debise in 1:52,353 min um 4 sec vor Power, Manzi gestürzt. Schrötter auf 20.



Runde 4: Tuuli (6.) fährt in 1:49,329 min um 2 sec schneller als Debise. De Rosa mit der QJ auf Platz 13.



Runde 5: Power gestürzt. Debise 4,7 sec vor Huertas, Montella, Van Straalen und Tuuli. Schrötter auf 20 zurückgefallen.



Runde 6: Der Vorsprung von Debise schmilzt auf nur noch 3,1 sec – die Verfolger fahren bis zu 3 sec schneller.



Runde 7: Tuuli hat sich auf Platz 2 vorgearbeitet und machte auch kurzen Prozess mit Debise. Huertas Dritter vor Montella, van Straalen und Caricasulo. Öncü (Kawasaki) Siebter. Schrötter auf 20.



Runde 8: Tuuli in 1:45,396 min um 1,5 sec schneller als seine Verfolger. Huertas und Montella kollidieren in der Schikane, aber beide Ducati-Piloten bleiben sitzen. Montella erhält dafür eine Long-Lap-Strafe. Debise nur noch Siebter.



Runde 9: Tuuli weiter um eine Sekunde schneller.



Runde 10: Van Straalen neuer Zweiter, Montella durch die Strafe hinter Öncü auf Platz 6 zurückgefallen. Schrötter auf 19. Schnellste Runde Öncü in 1:44,010 min.



Runde 11: Tuuli 4,5 sec vor Caricasulo, van Straalen und Huertas. Öncü (5.) schließt auf.



Letzte Runde: Tuuli gewinnt vor Caricasulo und van Straalen.