Estoril, Lauf 1: Montella gewinnt, Schrötter Sechster

Das erste Supersport-Rennen in Estoril wurde von Ducati-Pilot Yari Montella gewonnen. Marcel Schrötter (MV Agusta) betrieb als Sechster erfolgreiche Schadensbegrenzung.

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-Lauf in Estoril hatte sich am Freitag Yari Montella (Ducati) gesichert. Die erste Startreihe komplettierten WM-Leader Adrian Huertas (Ducati) und Stefano Manzi (Yamaha). Marcel Schrötter (MV Agusta) ging als Zwölfter in das Rennen über 18 Runden.

Das Wetter hatte sich bei Rennstart um 15:15 Uhr Ortszeit stabilisiert. Es war trocken und die Sonne brach die Wolkendecke zusehends auf. Montella gewann den Sprint zur ersten Kurve und der Italiener legte sofort eine hohe Pace an, die nur Huertas und Manzi für eine Weile mitgehen konnten. Der Barni Pilot kontrollierte mit einer fehlerfreien und souveränen Fahrt das Rennen.

Am Ende demütigte Montella seine Verfolger, in dem er Huertas zuerst bis auf 0,3 sec herankommen ließ, um dann in der letzten Runde in 1:40,266 min die mit Abstand schnellste Rennrunde in den Asphalt zu brennen. Als Zweiter machte Huertas dennoch einen weiteren Schritt in Richtung WM-Titel, Dritter wurde der mit 5,4 sec Rückstand deutlich geschlagene Manzi.

Spannender als an der Spitze ging es im breiten Mittelfeld zu. Allein um Platz 5 kämpften bis zu sieben Piloten. Mittendrin Marcel Schrötter, der zeitweise nur auf Position 14 lag und als Sechster ein solides Ergebnis einfahren konnte. Bester MV Agusta-Pilot wurde aber Federico Caricasulo auf der fünften Position. Triumph verpasste mit Ondrej Vostatek auf Platz 11 die Top-10,

Honda holte mit dem Japaner Kaito Toba auf Platz 14 weitere zwei WM-Punkte. Erfreulich der 17. Platz von QJ Motor-Pilot Raffaele De Rosa. Weil Kawasaki-Aushängeschild Can Öncü nach einem Sturz im freien Training von den Rennärzten Startverbot erhielt, brachte Guillermo Moreno die einzige ZX-6R im Feld nur auf Platz 19 ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Huertas und Manzi in die erste Kurve, dann Mahias, Debise und van Straalen. Schrötter behauptet Platz 12.







Runde 1: Die Top-4 innerhalb 0,7 sec. Schrötter auf 13. Sturz Navarro, Edwards und Keankum.



Runde 2: Manzi (3.) in 1:41,013 min mit der schnellsten Runde. De Rosa mit der QJ auf Platz 20.



Runde 3: Schrötter auf 13 – hinter ihm sein alter und neuer Teamkollege Sofuoglu (Yamaha) und Bendsneyder. Sturz Baldassarri. Mahias (4.) in 1:40,774 min mit der schnellsten Runde.



Runde 4: Montella in 1:40,731 min um 0,6 sec vor Huertas und 0,9 sec vor Manzi. Sofuoglu mit der Yamaha vorbei an Schrötter (13.).



Runde 5: Die Top-4 mit ähnlichen Rundenzeiten.



Runde 6: Montella (1.) fährt in 1:40,706 min eine weitere schnellste Runde, doch Huertas (2.) ist nur 0,025 sec langsamer. Schrötter hat sich Platz 12 von Sofuoglu geholt.



Runde 7: Montella mit einer 1:40,620 min um 0,8 sec vor Huertas. Schrötter kämpft mit Biesiekirski um Platz 10. Tuuli fällt mit Defekt aus.



Runde 8: Die Top-3 um 3 sec vor den Verfolgern.



Runde 9: Montella baut sein Polster mit einer 1:40,488 min auf 1,1 sec aus. Sturz Ribeiro.



Runde 10: Schrötter Zehnter mit 1,5 sec Rückstand auf Vostatek (Triumph).



Runde 11: Die ersten Überrundungen beginnen. Sturz Pons.



Runde 12: Montella, Huertas und Manzi innerhalb 2 sec. De Rosa (16.) kratzt an den Punkten.



Runde 13: Montella 1,5 sec vor Huertas. Schrötter (10.) schließt zur Kampfgruppe um Platz 6 auf.



Runde 14: Schrötter vorbei an Vostatek auf Platz 9.



Runde 15: Huertas verkürzt auf 0,8 sec Rückstand! Debise gestürzt. Schrötter (8.) nur 0,9 sec hinter Platz 6.



Runde 16: Montella nur noch 0,4 sec vor Huertas. Manzi ist um 4 sec geschlagen.



Runde 17: Huertas ist nicht in unmittelbarer Schlagdistanz. Caricasulo, Schrötter, Corsi, van Straalen und Bendsneyder kämpfen um Platz 5!



Letzte Runde: Montella gewinnt mit schnellster Rennrunde in 1:40,266 min vor Huertas und Manzi. Schrötter wird Sechster.