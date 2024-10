Estoril, Superpole: Yari Montella im Regen mit Slicks

Während sich Yari Montella (Ducati) beim Supersport-Meeting in Estoril bei einsetzendem Regen die Pole-Position sicherte, qualifizierte sich Marcel Schrötter (MV Agusta) lediglich auf Startplatz 12.

Die Superpole der Supersport-WM 2024 in Estoril fand am Freitagnachmittag bei dunkler Bewölkung statt. Zuvor im zweiten Training der Superbike-Kategorie hatte es leicht geregnet, der portugiesische Asphalt trocknet jedoch vergleichsweise schnell und die Piloten gingen mit Slicks-Reifen auf die Piste.

Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte Valentin Debise (Yamaha) in 1:42,636 min. Aber in der Anfangsphase tasteten sich die Piloten zunächst an die Streckenbedingungen heran und wurden mit jeder Runde schneller. Nach acht Minuten fuhr WM-Leader Adrian Huertas (Ducati) in 1:41,698 min bereits eine volle Sekunde schneller als der Franzose.

Zum Vergleich: Den Rundenrekord von 1:39,046 min stellte 2022 Dominique Aegerter (Yamaha) auf – allerdings bei idealen Bedingungen.

Just als Yari Montella (Ducati) in 1:41,318 min eine neue Bestzeit fuhr, setzte im ersten Sektor heftiger Regen ein. Niki Tuuli (Ducati) stürzte und Huertas ratterte durch den Kies. Wenig später regnete es über der gesamten Rennstrecke.

Doch der Regen war nur von kurzer Dauer und bei noch 16 Minuten fuhr mit Miguel Pons (Yamaha) der erste Teilnehmer auf die Piste. Da es auch am Samstag regnen könnte, wären Trainingsrunden im Nassen sinnvoll – aber nur wenige Piloten nutzten die Gelegenheit.

Am Ergebnis der Superpole änderte sich jedoch nichts mehr: Es blieb bei der Pole durch Montella, die erste Reihe komplettierten Huertas und Yamaha-Aushängeschild Stefano Manzi.

Die beste Triumph stellte Ondrej Vostatek auf Startplatz 8 und Federico Caricasulo die beste MV Agusta auf Position 10. QJ Motor-Pilot Raffaele De Rosa – im nassen Training sensationell Erster – erreichte als 13. das bisher beste Qualifying der Chinesen.

Die japanischen Hersteller Kawasaki und Honda findet man erst auf den Positionen 21 (Moreno) und 26 (Anuar).

Bei Marcel Schrötter entspricht Startplatz 12 in der vierten Reihe sicher nicht seiner eigentlichen Performance.