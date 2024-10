Jerez, Lauf 1: Yamaha-Sieg, Ducati-Pilot holt Titel

Das erste Supersport-Rennen in Jerez wurde souverän von Ten Kate Yamaha-Pilot Yari gewonnen. Platz 3 reichte Ducati-Ass Adrian Huertas zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Marcel Schrötter (MV Agusta) wurde guter Vierter.

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-Lauf in Jerez hatte sich am Freitag WM-Leader Adrian Huertas (Ducati) gesichert. Der Spanier benötigte nur noch fünf Punkte, um die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Die erste Startreihe komplettierten Jorge Navarro (Ducati) und Marcel Schrötter (MV Agusta). Stefano Manzi (Yamaha), der mit zwei Siegen theoretisch Weltmeister werden könnte, sofern Huertas in beiden Rennen ausfällt, war Vierter der Startaufstellung.

Das Wetter bei Rennstart um 15:30 Uhr mit einem wolkenlosen Himmel und 24 Grad Celsius wunderbar. Nach einer turbulenten ersten Runde setzte sich Manzi an die Spitze und setzte sich mit Yari Montella (Ducati) im Schlepptau vom Rest des Feldes ab. Derweil steckte Huertas im Pulk fest und benötigte einige Runden, bis er sich als Dritter durchgesetzt hat.

Mit schnellen Runden behauptete Manzi die Führung und in der zweiten Rennhälfte konnte Montella den Speed des Ten Kate-Piloten nicht mehr mitgehen. Nach 17 Runden kreuzte Manzi als Sieger die Ziellinie und das sein Maximum, um die Titelentscheidung auf das letzte Saisonrennen zu vertagen – vergeblich. Hinter Montella wurde Huertas Dritter und krönte sich damit zum Supersport-Weltmeister 2024.

Als Vierter glänzte Marcel Schrötter beim Saisonfinale mit einem starken Ergebnis. Der Bayer war damit auch bester MV Agusta-Pilot. Teamkollege Bo Bendsneyder (7.) verlor 5 sec auf Schrötter.

Die beste Triumph brachte Tom Booth-Amos auf der sechsten Position ins Ziel. Der Engländer musste eine Long-Lap absolvieren und lag zeitweise auf der vierten Position.

Ein Novum im ersten Jerez-Rennen: Mit Khairul Idham Bin Pawi (14.) und Kaito Toba (15.) schafften es beide Petronas Honda-Piloten in die Punkteränge.

Bei ungewöhnlichen vielen Auslässen – acht Piloten stürzten oder hatten einen Defekt – erreichte Raffaele De Rosa mit der QJ Motor auf Platz 21 das Ziel.

Can Öncü fiel in Runde 3 negativ auf, als er mit einem übermotivierten Überholversuch Jorge Navarro (Ducati) aus dem Rennen riss. Nur der Kawasaki-Pilot konnte das Rennen fortsetzen. Der Türke musste zwei Long-Lap absolvieren.

So lief das Rennen:

Start: Navarro vor Huertas und Montella in die erste Kurve. Schrötter auf P7 zurückgefallen.



Runde 1: Montella hat die Führung übernommen. Huertas nach Fehler auf P5 zurückgefallen. Schrötter Neunter mit 1,5 sec Rückstand.



Runde 2: Manzi vor Montella und Booth-Amos, der in 1:43,272 min die schnellste Runde fährt. Huertas Fünfter, dahinter Öncü, Debise und Schrötter.



Runde 3: Sturz Cretaro. Öncü räumt mit einem übermotivierten Manöver Navarro mit ins Verderben. Schrötter vorbei an Debise auf Platz 5.



Runde 4: Manzi in 1:43,095 min vorn. Dann Montella, Huertas und Schrötter (4.). Sturz Caricasulo.



Runde 5: Debise hat Schrötter zurück überholt. Booth-Amos nach Long-Lap auf Platz 7 zurückgefallen. Sturz Oli Bayliss (Ducati) und getrennt davon Bahattin Sofuoglu (Yamaha).



Runde 6: Manzi und Montella um 1,3 sec vor Huertas und 2,2 sec vor Debise. Schrötter (5.). Sturz Fuligni und Keankum.



Runde 7: Schrötter (5.) kann den Speed von Debise (4.) nicht mitgehen, fährt aber Rundenzeiten wie seine Verfolger.



Runde 8: Manzi und Montella in 0,3 sec. Huertas (3.) kann oder will die Lücke zu den Top-2 nicht schließen.



Runde 9: Schrötter (5.) gerät unter Druck von Lucas Mahias (Yamaha). Sturz Mauro Gonzalez.



Runde 10: Manzi 0,7 sec vor Montella und 2 sec vor Huertas. Debise (4.) hat Schrötter (5.) um 2 sec hinter sich gelassen.



Runde 11: Manzi um eine Sekunde vor Montella.



Runde 12: Defekt bei Debise – Schrötter erbt Platz 4, hat aber Mahias im Nacken.



Runde 13: Schnellste Rennrunde durch den gestürzten und vierfach überrundeten Caricasulo (24.) in 1:42,568 min!



Runde 14: Manzi 2,1 sec vor Montella. Huertas (3.) nur noch 0,4 sec hinter Montella. Schrötter hält weiter Platz 4.



Runde 15: Wagt Huertas ein Überholmanöver gegen seinen Intimfeind Montella? Seine Boxen-Crew signalisiert ihm: Lass es! Schrötter hat sich etwas Luft vor Mahias verschafft.



Runde 16: Die Positionen sind bezogen.



Letzte Runde: Manzi gewinnt souverän vor Montella und Huertas.