Neue Yamaha R9: Erste Bilder des Rennbikes für 2025

Yamaha nutzte das SBK-Finale in Jerez, um in der großen Hospitality im Fahrerlager die Rennmaschine für die nächstjährige Supersport-WM zu präsentieren. Die R9 löst die sehr erfolgreiche R6 ab.

1999 sorgte Jamie Whitham als Ersatzfahrer für den verletzten Massimo Meregalli in Donington Park für den ersten Sieg einer Yamaha R6 in der Supersport-WM. Seither erlebten wir eine Erfolgsgeschichte mit 10 Fahrer-WM-Titeln, 10 Hersteller-WM-Titeln, 145 Siegen, 402 Podestplätzen, 106 Pole-Positions und 148 schnellsten Rennrunden. An diesem Wochenende hat die R6 ihren letzten Auftritt und wird in Jerez die finalen zwei WM-Läufe bestreiten. Die Statistik kann also noch aufpoliert werden.

Diese Ära geht mit der neuen R9 zu Ende, die ab 2025 in der mittleren Hubraumkategorie zum Einsatz kommt. Das Bike hat einen Dreizylindermotor mit 890 ccm, am Freitagabend wurde in Jerez erstmals die Rennversion hergezeigt.



Rennchef Andrea Dosoli erzählte, dass 2025 vier Teams von Yamaha Motor Europe unterstützt werden. Ursprünglich waren nur die drei Topteams Ten Kate, Evan Bros und GMT94 vorgesehen. Weil Yamaha verhindern möchte, dass ein fixes WM-Team mit der weiterhin homologierten R6 antritt, wurde kurzerhand auch die VFT-Truppe in den Stand eines offiziell unterstützten Teams erhoben.



Die Teamaufstellungen werden voraussichtlich wie folgt aussehen:



Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)



Evan Bros: Can Öncü (TR), ?



GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)



VFT: Niccolo Antonelli (I), ?

Alle Weltmeister mit einer Yamaha R6:

2000 Jörg Teuchert (D)

2009 Cal Crutchlow (GB)

2011 Chaz Davies (GB)

2013 Sam Lowes (GB)

2017 Lucas Mahias (F)

2018 Sandro Cortese (D)

2019 Randy Krummenacher (CH)

2020 Andrea Locatelli (I)

2021 Dominique Aegerter (CH)

2022 Dominique Aegerter (CH)