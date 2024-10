Marcel Schrötter atmet auf: In Jerez passt der Speed

Nach Phillip Island im Februar qualifizierte sich Marcel Schrötter (MV Agusta) auf dem Circuito de Jerez zum zweiten Mal in dieser Supersport-WM-Saison für die erste Startreihe. Das gibt Hoffnung für das große Finale.

Für Marcel Schrötter geht es an diesem Wochenende in Südspanien um den vierten WM-Rang. Der 31-Jährige startete mit vier Podestplätzen auf Phillip Island und in Barcelona stark in die Saison, doch seither lief nicht mehr viel zusammen. Vor den letzten beiden Rennen in Jerez fehlen dem Fünften der Gesamtwertung 14 Punkte auf den Franzosen Valentin Debise (Evan Bros Yamaha), auf den hinter ihm liegenden Federico Caricasulo (Motozoo MV Agusta) hat er 20 Zähler Vorsprung.

Am Freitag legte Schrötter mit seiner MV Agusta F3 800 den Grundstein für ein gutes Wochenende und qualifizierte sich hinter WM-Favorit Adrian Huertas und Jorge Navarro (beide Ducati) für die erste Startreihe. So weit vorne stand Schrötter seit acht Monaten nicht mehr und zuletzt beim Saisonstart in Australien.

«Das war zum ersten Mal seit langer Zeit ein super Start ins Wochenende», freute sich Marcel. «Mit meiner Runde und der Zeit bin ich sehr zufrieden, der Startplatz in der ersten Reihe tut gut. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wieder einmal ganz in der Nähe der Spitze zu sein. Gleichzeitig ist es eine Erleichterung, nicht nur für mich, sondern auch für meine Jungs in der Box und für alle anderen, am letzten Rennwochenende der Saison zumindest im ersten Rennen von da vorne zu starten. Ich hoffe, dass wir für Samstagnachmittag und auch für Sonntag eine gute Abstimmung finden, damit wir über die gesamte Distanz konkurrenzfähig sind und am Ende zwei starke Rennen haben.»

Bezüglich seiner sportlichen Zukunft ist noch nichts entschieden, fest steht nur, dass er nach zwei Jahren mit MV Agusta Reparto Corse das Team wechseln wird. Mit dem Team Wepol Ducati sind die Gespräche weit fortgeschritten.