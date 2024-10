Adrian Huertas (21): Als SSP-Weltmeister in die Moto2

Als erster 300er-Pilot gewann Adrian Huertas mit Aruba.it Ducati einen WM-Titel in einer höheren Kategorie. Der Spanier krönte sich beim Finale in Jerez mit Platz 3 im ersten Lauf zum Supersport-Weltmeister.

Adrian Huertas hat einen erstaunlichen Werdegang hinter sich. Der Spanier stieg 2020 in die Supersport-WM 300 ein und beendete seine erste Saison unauffällig als 17. Dennoch gab das Erfolgsteam MTM Kawasaki dem aus einfachen Verhältnissen stammenden Madrilenen eine Chance, der sich mit sechs Siegen und dem WM-Titel für das Vertrauen bedankte. 2022 stieg er mit dem belgischen Team in die mittlere Hubraumkategorie auf und beendete sie zweimal als Zwölfter.

Als Nachfolger von Supersport-Weltmeister Nicolò Bulega wechselte Huertas für 2024 zu Aruba.it Ducati und fuhr sofort an der Spitze. Die erste Pole erreichte er beim Saisonauftakt auf Phillip Island, das erste Podium holte er als Dritter im zweiten Lauf in Australien. Bei seinem Heimrennen in Barcelona fuhr der 21-Jährige den ersten Sieg ein, acht weitere folgten. In Misano, Donington und Most waren es Doppelsiege.

Zum Saisonfinale auf dem Circuito de Jerez kam der Ducati-Pilot mit 45 Punkten Vorsprung auf Yamaha-Pilot Stefano Manzi. Ein elfter Platz hätte genügt, doch der Spanier machte mit Platz 3 im ersten Lauf den Sack zu. Ein Rennen vor Saisonende steht Huertas bei zehn Siegen, 18 Podestplätze, sieben Pole-Position und sechs schnellste Rennrunden.

Mit dem Gewinn der Supersport-WM 2024 ist Huertas der erste ehemalige 300er-Pilot, der in einer höheren Leistungsklasse einen Titel gewinnen konnte und der jüngste Weltmeister der mittleren Kategorie aller Zeiten.

«Das ist unglaublich, gerade den Titel bei meinem Heimrennen zu gewinnen», jubelte Huertas. «Vor einem Jahr hatte ich noch keinen Podestplatz eingefahren, jetzt bin ich Weltmeister. Aruba glaubte an mein Potenzial und nahm mich unter Vertrag. Jetzt bin ich stolz zu sagen, dass ich ein zweifacher Weltmeister bin und das ist etwas, was nicht so viele Piloten von sich behaupten können.»

Bereits Anfang September unterschrieb Huertas für nächstes Jahr beim Italtrans-Team für die Moto2. Mit dem zweifachen Weltmeister verliert das Superbike-Paddock eines seiner größten Talente.