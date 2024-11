Orelac Ducati greift mit Navarro nach den Sternen

Während Jorge Navarro an diesem Wochenende beim Sepang-GP in der Moto2 im Einsatz ist, ist seine Zukunft zugunsten der Supersport-WM 2025 geklärt. Mit Orelac Ducati ist der Spanier im Kreis der Favoriten.

2025 wird die dritte Saison von Jorge Navarro in der Supersport-Weltmeisterschaft sein. Sein Debüt gab der 28-Jährige 2023 im Yamaha-Team Ten Kate. In der jüngst abgelaufenen Saison startete er mit dem neuen Triumph-Team WRP, wechselte aber nach nur drei Meetings zu Orelac Ducati – und war fortan regelmäßig in den Top-5 zu finden.



Übrigens: Der Teamname Orelac ist der Familienname von Teameigner Jose Calero, dessen Sohn Nacho das Team leitet.

Die Zusammenarbeit mit Navarro wird in der Supersport-WM 2025 fortgesetzt. Calero träumt vom größten Erfolg in der Geschichte des Teams.



«Seine Verpflichtung war einfach: Jorge ist ein unermüdlicher Arbeiter und deshalb wollten wir ihn belohnen. Wir glauben, dass er mit unserem Motorrad die Weltmeisterschaft gewinnen kann, deshalb haben wir volles Vertrauen in ihn», sagte Nacho Calero. «Er kam mitten in der Saison zum Team, stellte aber schnell sein Können unter Beweis. Die Ergebnisse waren großartig, mit mehreren Podestplätzen, immer an der Spitze und in einigen Rennen sogar um den Sieg. Mit dem richtigen Training kann Jorge um den Weltmeistertitel kämpfen.»

Ob die temporäre Rückkehr in die Moto2 damit gemeint ist, ist zu bezweifeln. Denn der WM-Sechste fuhr in diesem Jahr zusätzlich neben der Supersport-WM die Moto2-EM und agierte in bisher sieben Rennen der Moto2-WM als Ersatz – und an diesem Wochenende in Sepang zum achten Mal.