Stefano Manzi (Yamaha): Rückkehr in Moto2 mit VR46

Weil die Stammpiloten von Yamaha VR46 Master Camp Team verletzt ausfallen, kehrt Stefano Manzi für das GP-Finale in die Moto2 zurück. Für den Italiener ist es eine Belohnung für den Vize-Titel in der Supersport-WM 2024.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung bei Yamaha Racing mit dem neuen Kooperationspartner Pramac Racing läuft auch das Moto2-Projekt der VR46-Akademie zum Saisonende aus. Weil sich zuletzt in Sepang Ayumu Sasaki rechts an Hand und Fuß verletzte und Jeremy Alcoba die linke Hand mehrfach brach, müssen beide Stammfahrer ersetzt werden.

Für Alcoba wäre Barcelona der vorerst letzte Auftritt in der Moto2 gewesen. Der Spanier unterschrieb kürzlich beim Kawasaki-Team Puccetti Racing für die Supersport-WM 2025.

Ein Motorrad wird mit Stefano Manzi ein alter Bekannter pilotieren. Der Italiener wurde in der Supersport-WM zwei Jahre in Folge Vizeweltmeister und soll im nächsten Jahr im Team Ten Kate mit der neuen Yamaha R9 die Vorherrschaft von Ducati beenden.

Der 25-Jährige war zwischen 2018 und 2022 für mehrere Teams in der Moto2 am Start – unter anderem für VR46. Manzi ist gut vorbereitet: Als die Supersport-Kategorie Ende März in Barcelona gastierte, holte der Yamaha-Pilot einen zweiten Platz und einen Sieg.