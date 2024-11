MV Agusta mit Moto3-Pilot: «Er hat großes Potenzial»

In der Moto3 konnte sich Filippo Farioli nicht etablieren, nun versucht es der Italiener in der seriennahen Weltmeisterschaft. Der Teenager debütiert mit MV Agusta in der Supersport-WM 2025.

Mit Bo Bendsneyder hat sich MV Agusta Reparto Corse bereist einen Moto2-Piloten als Aushängeschild für die Supersport-WM 2025 gesichert. Die zweite F3 800 wird Filippo Farioli aus der Moto3 anvertraut. Farioli fuhr die vergangenen zwei Saisons in der Moto3-WM. In 40 Rennen erreichte der Italiener als Achter in Sepang 2023 sein bestes Finish, in Barcelona 2024 schaffte er als Neunter ein weiteres einstelliges Ergebnis.

Es ist klar: Für den 19-Jährigen ist der Wechsel in die umkämpfte Supersport-WM ein großer Schritt. Einige Rennstrecken werden neu sein, dazu neue Reifen und ein wesentlich leistungsstärkeres und schwereres Motorrad.

«Für mich wird es eine neue Herausforderung sein, der ich mich Schritt für Schritt stellen muss», weiß Farioli. «Ein neues Motorrad, eine neue Meisterschaft und neue Kategorie – ich bin extrem aufgeregt, motiviert und bereit, mich in dieses Abenteuer zu stürzen. Mein Dank gilt Andrea Quadranti für diese Gelegenheit und all den Leuten, die an mich geglaubt haben. Ich kann es kaum erwarten, auf der F3800RR zu sitzen.»

Für den Tessiner Andrea Quadranti ist Farioli eine Wette auf die Zukunft. «Wir haben uns von unseren ersten Telefonaten an gut verstanden», meinte der Teamchef. «Er ist ein sehr junger Kerl mit einem großen Potenzial, das erst noch voll zur Geltung kommen muss. Wir werden im Winter hart arbeiten, um für das Debüt in Australien bereit zu sein.»