Rinaldi bekommt Yamaha-Vertrag – eine Klasse tiefer

Michael Rinaldi fährt 2025 in der Supersport-WM

222 Rennen hat Michael Rinaldi in der Superbike-WM bestritten, alle für Ducati. Weil er für 2025 kein erfolgversprechendes Motorrad fand, macht er einen Schritt zurück und wechselt zu Yamaha.

Seit 2018 fuhr Michael Rinaldi in der Superbike-Weltmeisterschaft, immer mit Ducati. Angefangen hat seine Karriere im Aruba.it Junior-Team, eine Belohnung für den Gewinn der Superstock-1000-EM 2017, war aber nur bei den Europarennen am Start. Ab 2019 war der 28-Jährige Vollzeit dabei: 2019 mit Barni Racing, 2020 im Go-Eleven-Team, dann für drei Jahre im Aruba-Werksteam und diese Saison mit Motocorsa.

Rinaldi, der fünf Siege feierte und 23 Podestplätze erreichte, hatte 2022 seine beste Saison als WM-Vierter. Als WM-17. ging seine Superbike-Karriere mit nur sechs einstelligen Ergebnissen glanzlos zu Ende. «Zu Beginn der Saison hatten wir gehofft, besser abzuschneiden, aber auch solche Jahre gehören zur Karriere eines Teams und Fahrers», bedauerte Rinaldi. «Ich versuche, nur das Gute zu nehmen und danke allen bei Motocorsa für diese Saison und für die gemeinsam erbrachten Opfer.»

Regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com wissen schon lange, was soeben offiziell wurde: Michael Ruben Rinaldi hat einen Werksvertrag mit Yamaha unterschrieben und wird in der Supersport-WM 2025 eine neue R9 pilotieren.

Insgesamt setzt Yamaha in der nächsten Saison acht dieser Maschinen in vier Teams ein, Rinaldi wird in der französischen Mannschaft GMT94 von Christophe Guyot untergebracht. Dort hat er Ex-Weltmeister Lucas Mahias als Teamkollege.

Am 7./8. November wird es auf der Rennstrecke in Cremona einen Shakedown-Test mit dem neuen Motorrad geben. Die Teams Ten Kate, Evan Bros und GMT94 werden jeweils eine R9 zur Verfügung haben.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:



Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

Wepol: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), Leonardo Taccini (I)

VerdNatura Orelac: Jorge Navarro (E)

D34G: van Straalen?

Renzi Corse: Debise?



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo Me Air: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

MV Agusta Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), van Straalen?



Honda:

Petronas MIE: Toba?



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: noch offen

Prodina: noch offen



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos (GB), Oliver Bayliss (AUS)



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), noch offen