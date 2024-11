Ducati-Team bremst Rinaldi aus: Kein Yamaha-Test 07.11.2024 - 13:45 Von Kay Hettich

© Yamaha Michael Rinaldi (zweiter v.r.) erhielt keine Freigabe

Nach 222 Rennen mit Ducati endete die Karriere von Michael Rinaldi in der Superbike-WM. Mit der neuen Yamaha R9 in der Supersport-Kategorie schlägt der Italiener ein neues Kapitel auf – aber nicht in diesem Jahr.